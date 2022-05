Scontri tra No Green Pass e partecipanti al corteo del Primo Maggio a Trieste

Il corteo del Primo Maggio di Trieste quest’anno è stato caratterizzato da scontri in più riprese tra sindacalisti e No Green pass e anche tra questi ultimi e le forze dell’ordine.

Le prime tensioni, subito trasformatesi in scontri fisici, si sono verificate alla partenza del corteo, dove erano confluite oltre tremila persone con bandiere dei sindacati.

Sono state proprio le organizzazioni sindacali ad essere state prese di mira da un gruppo di No Green pass, criticate per non aver difeso i lavoratori che avevano deciso di contestare le misure adottate dal Governo. I No vax hanno tentato di impedire che il corteo avanzasse e si sono verificati i primi contatti fisici. Soltanto l’intervento di polizia e carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse tenendo separati i gruppi. Poi, però, quando i No Green pass hanno tentato di raggiungere di nuovo i manifestanti, si sono verificati nuovamente scontri ma stavolta con le forze dell’ordine che hanno impedito loro di proseguire.

Il corteo è quindi sfilato in centro senza problemi ma, una volta in piazza Unità d’Italia, dove si sono svolti gli interventi da un palco, i due gruppi sono di nuovo venuti a contatto e ci sono stati scontri con calci e pugni. I sindacati hanno creato un cordone intorno al palco dove non potessero giungere i No Green pass.

Mentre nuovamente carabinieri e polizia tentavano di ristabilire l’ordine, un improvviso acquazzone si è abbattuto sulla città disperdendo tutti i partecipanti.

Torino e Trieste, Fsp Polizia: “Agenti feriti proprio nel giorno della festa dei lavoratori, una cosa non più accettabile e sostenibile”

“Ancora agenti feriti sul lavoro, e proprio nel giorno della Festa dei lavoratori. E’ scandaloso, è inaccettabile, non è più sostenibile. I nostri colleghi erano a Torino, a Trieste e altrove quelli che più di chiunque altro rappresentavano il senso stesso di questa giornata: il sacrificio, il senso del dovere, il rispetto del diritto al lavoro, la garanzia della libertà di chi vuole manifestare. I soliti idioti violenti hanno invece calpestato qualsiasi cosa di buono potesse portare con sé la pacifica condivisione di idee e valori. Parlare di rispetto del lavoro mentre dieci uomini in divisa vengono feriti è davvero grottesco e ignobile. La nostra solidarietà ai colleghi che, come ogni giorno dell’anno, hanno tenuto fede a se stessi e ai propri compiti con professionalità, dimostrando che l’etica del lavoro può arrivare al punto di andare in strada a prendere botte, svolgendo il proprio compito anche se in questo strano paese non ci si può neppure difendere”.

Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo che a Torino si sono registrati 10 feriti fra i poliziotti per i disordini con l’area antagonista al corteo del 1° maggio, mentre scontri si sono registrati anche al corteo di Trieste.