Semifinale di Percoto Canta, venerdì 30 luglio a Grado

Entra nel vivo il concorso canoro nazionale Percoto Canta che vede in programma, venerdì 30 luglio alle 21.00 al Parco delle Rose di Grado, la semifinale della sua 34° edizione. Saranno ben 21 i cantanti partecipanti alla serata per le categorie Senior e Cantautori – Brani Inediti. In palio 12 pass per la finalissima del concorso, che si terrà sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La serata, organizzata in collaborazione con il Comune di Grado e la Git, è a ingresso gratuito su prenotazione. In caso di maltempo l’evento si terrà all’Auditorium Biagio Marin a porte chiuse. Info e prenotazioni chiamando il +39 348 2260818 o scrivendo a [email protected].

A contendersi la finale saranno quindi Gaia Martone (Non mai), Matija Crnec (Sempre), Luca Vidale (Vivimi di più), Federica Copetti (Vento e polvere), Roberto Pezzini (Sollievo), Carlo Borghesio (Ragazza autunno),

Margherita Pettarin (Empatia) e Lorenzo Cittadini (Sofia), per la categoria Cantautori – Brani inediti e Virginia Toniato (Ho sogni nel cassetto) Marta Zanchetto (Always remember us this way) Giulia Di Sarò (Don’t rain on my parade), Michael Cantos (Proteggiti da me), Marta Piras (Il gusto delle cose), Alessandra Mineo (Royals), Martina Lanzetta (When I was your man), Elia Cavallo (Tutto quello che un uomo), Veronica Beltrame (Gli uomini non cambiano), Mara Bertin (Wuthering Heights), Rebecca Mendiola (La felicità), Vincenzo Cantiello (Voce), Annalisa Bagatin (Make You feel my love), Costanza Gallini (Think), per la categoria Senior.

Il difficile compito di giudicare i concorrenti spetterà alla giuria di qualità formata da Niccolò Agliardi e Petra Magoni, presenterà Leonardo Tognon. Durante la serata ci sarà anche l’intervento di Guido Tonizzo, mental coach, scrittore e musicista, che presenterà il libro “Esprimersi con la musica”, che ha visto la collaborazione tra gli altri di Omar Pedrini e Tinkara Kovac.

Il giorno successivo, sabato 31 luglio, sarà invece Luca Pitteri, maestro di canto e amatissimo volto tv, a tenere un prestigioso master di canto quale grande evento a corollario della semifinale. L’appuntamento è dalle 15.00 alle 18.00 all’auditorium Biagio Marin di Grado. L’evento è in collaborazione con la Banda Civica di Grado.

Info e prenotazioni chiamando al 348 2260818 o scrivendo a [email protected]

Udinese TV e Radio Gioconda sono i media partner dell’evento. Tutte le info su concorso canoro nazionale Percoto Canta su www.percotocanta.it .