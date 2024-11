Serata dedicata a Neil Young. Mercoledì 20 novembre al Palamostre di Udine

Mercoledì 20 novembre alle ore 20.45 al Teatro Palamostre di Udine, in occasione della rassegna Note Nuove organizzata dall’Associazione Culturale Euritmica di Udine, sarà la volta di uno specialissimo duo formato da Cristiano Godano – frontman dei Marlene Kuntz – e Alessandro ASSO Stefana – chitarrista, autore, produttore, collaboratore, tra gli altri, di Vinicio Capossela e Cristina Donà. I due musicisti saranno impegnati in “Journey Through the Past” dedicato a Neil Young.

Idea nata dalla scoperta di una passione in comune per l’icona rock canadese – durante la lavorazione dell’undicesimo disco dei Marlene Kuntz – la performance “Journey through the past” origina quasi per gioco da un piccolo concerto, spontaneamente organizzato per il ristretto pubblico del luogo dov’era in corso la registrazione con i Marlene. Uno spunto semplice che si è trasformato in un gioiello: un viaggio musicale di raffinata intimità, che aggancia una sorprendente connessione con il mondo dell’autore di pagine immortali come “Heart of Gold”, “My my hey hey”, “Harvest moon”, “Old man”, “Comes a time”, “On the beach”, “Cowgirl in the sand” e tante altre.

Non un semplice tributo, ma un sogno che si realizza e un vero e proprio atto d’amore all’insegna dell’emozione, della creatività condivisa, nell’attento rispetto del linguaggio e dell’espressività – fatta di potenza ed energia ma anche di struggenti perdite – del genio di Neil. Uno stile, quello di Godano e ASSO, ripreso e plasmato in modo autonomo con personalissime qualità artistico interpretative. La dimostrazione di una passione densa e intimamente legata alle caratteristiche essenziali della poetica e musicalità dell’icona rock.

“Sarà un concerto di carezzevole intensità, e doneremo al pubblico morbidezza e dolcissima malinconia, quella tipica di Neil, che mi sedusse da giovane e mi forgiò e rimane impressa indelebilmente in me a tutt’oggi.” Queste le parole di Godano in riferimento al lavoro in duo. Il concerto ripercorrerà il tragitto artistico di Neil Young attingendo alla vastità del suo repertorio, cui si intersecheranno anche alcuni pezzi di “Mi ero perso il cuore” – disco di Godano solista, uscito nel 2021 ed entrato nella cinquina del Tenco – che la presenza di Asso renderà ancora più pregnante.

Cristiano Godano, classe ‘66, conosciuto come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre 30 anni di attività, è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. La peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità mai banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’Oltreoceano con la melodia. Vincitore del Premio Ciampi nel 2019, esordisce come scrittore nel 2008 con “I VIVI” e nel 2019 pubblica “Nuotando nell’aria” ripercorrendo canzone per canzone i primi 3 dischi dei Marlene, illustrandone i retroscena del processo creativo, aneddoti e molto altro. Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album da solista dal titolo “Mi ero perso il cuore”.

Chitarrista e compositore, Alessandro Stefana, meglio conosciuto come “ASSO”, è un creativo polistrumentista, alla continua ricerca di nuovi mondi fatti di suoni e visioni del tutto personali, che spaziano da atmosfere oniriche a immagini vagamente western, con riferimenti che vanno dal blues rurale alla psichedelia. Il suo talento trova ancora maggior suggestione nell’insolito accostamento dei più diversi strumenti: steel e pedal steel guitar, kalimba, omnichord, loop di vinili, ukulele, balafon, chitarra elettrica, banjo, echi a nastro. All’interno di una ricca carriera, nel 1998 forma i Lumière Electrique, nel 2002 collabora con Marco Parente e nel 2005 partecipa alle registrazioni del disco “Ovunque Proteggi” di Vinicio Capossela, suonando banjo, drum machine chitarre elettriche e classiche. Oggi collabora stabilmente come polistrumentista sia con Parente che nella band di Capossela.

Note nuove continua, venerdì 29 novembre, alle 20.45 all’Auditorium Zanon con l’Andrea Braido Jazz Organ Trio feat. Alessio Velliscig.

20/11/2024

CRISTIANO GODANO/ALESSANDRO ASSO STEFANA

Udine, Teatro Palamostre

PLATEA intero € 22,00 + € 3,30 d.p. + ridotto € 18,00 + € 2,70 d.p.



I biglietti ridotti sono riservati a:

studenti di ogni ordine e grado under 26; persone over 65; Soci Banca di Udine; possessori card IO SONO VISIONARIO; possessori CONTATTO CARD, iscritti Groove Factory, iscritti Università delle Liberetà, soci ARCI; musicisti iscritti al MIDJ.

Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21

da lunedì a sabato, dalle 17:30 alle 19:30 | t. 0432 506925

circuito e punti vendita Vivaticket e Ticketone