Serena Brancale in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo

Serena Brancale, stella del nu-soul jazz italiano, cantautrice e performer, annuncia nuove date dell’ “Anema e Core Tour”, nuovo progetto live che la vedrà protagonista sui palchi dei principali festival estivi della penisola, dopo la parentesi in estremo oriente e una data in programma a New York. Il nuovo progetto dell’artista farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia, sabato 21 giugno (inizio alle 21.30) ad Azzano Decimo (Pn), nella centralissima Piazza Libertà, evento inserito nell’edizione 2025 della Fiera della Musica. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo le tappe intercontinentali a Shanghai, Pechino e Seoul, Serena Brancale torna a incantare il pubblico con un nuovo tour: un viaggio sonoro che ripercorre le canzoni e i momenti più significativi della sua carriera artistica. Grazie a uno stile inconfondibile che mescola sonorità contemporanee e radici mediterranee, Serena Brancale si è affermata come una delle voci più originali della scena contemporanea musicale italiana. Il suo esordio discografico con “Galleggiare” (2015) ha segnato l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, proseguito con i due album “Vita da artista” (2019) e “Je sò accussì” (2022). Il 7 febbraio 2024 ha pubblicato “Baccalà”, un singolo cantato interamente in dialetto barese, capace di fondere tradizione popolare e sonorità moderne. Nel 2025 è tornata sul palco dell’Ariston con “Anema e core”, un sentito omaggio a Pino Daniele, carico di passione e di profondo amore per le proprie radici.

“Dopo il concerto dei Coma Cose, reduci del successo di Sanremo e il tributo unico alle musiche del grande compositore Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, il concerto di Serena Brancale completa l’offerta della Fiera della Musica di quest’anno: con tre concerti di generi diversi fra loro andiamo ad accontentare i gusti di un ampio target di pubblico. – Ha commentato l’Assessore alla Cultura Alberto Locatelli – L’anno scorso abbiamo introdotto delle importanti novità dal punto di vista organizzativo e, soprattutto, abbiamo riportato in Piazza la Fiera. Quest’anno, la novità consiste nell’aggiunta di un terzo concerto, il che significa che la Fiera della Musica avrà nuovamente tre date, dopo tanti anni in cui se ne erano svolte solo due. Ciò rappresenta un altro passo nella crescita dell’evento a parità di costo, perché siamo riusciti ad avere questa data in più senza alcun esborso aggiuntivo da parte del Comune. Con lo stesso investimento fatto l’anno scorso, offriamo un concerto in più, contribuendo così non solo all’espansione della manifestazione, ma anche alla valorizzazione del territorio al di fuori dei suoi confini. A tal fine, prosegue anche nel 2025 la collaborazione con Sviluppo e Territorio per promuovere le attività del territorio, commerciali e non solo, fra il pubblico che parteciperà ai concerti. Perché la funzione della Fiera della Musica è anche questa: far conoscere il territorio a chi non lo ha mai esplorato e il coinvolgimento di Sviluppo e Territorio rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione delle realtà locali”.

Fra i grandi eventi già annunciati alla Fiera della Musica 2025 troviamo il concerto dei Coma Cose, in programma venerdì 19 giugno, e il concerto dal titolo “Alla scoperta di Morricone”, con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Loprieno, di domenica 22 giugno. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .