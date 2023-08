Settembre 2023: le 10 mete top per le vacanze al mare

Settembre è il mese che per tanti significa ritorno a lavoro dopo le ferie estive, ma per tanti altri è invece l’occasione di una rilassante vacanza al mare lontani dal caos di agosto: vediamo 10 mete top.

Mare a settembre? Per tanti è una scelta obbligata, per molti altri una scelta ben studiata. In entrambi i casi, scegliere settembre per godersi le meravigliose spiagge italiane potrebbe essere la scelta più intelligente e azzeccata garantendosi tempo ancora estivo ma con temperature più contenute e meno ore di luce (che significa notti più fresche), ma soprattutto garantendosi un soggiorno più tranquillo, senza l’affollamento tipico del mese di agosto. Nel caso fossi ancora alla ricerca di una meta di mare, potresti affidarti a tour operator top come Eden Viaggi. Nel caso volessi degli spunti per una vacanza fai-da-te, lascia che ti suggeriamo 10 mete top per le tue vacanze al mare a settembre 2023.

Calabria: Tropea

Tropea (Foto di linda ferrante da Pixabay)

In Calabria c’è un tratto della costa ovest, tra Reggio Calabria e Lamezia Terme e nel territorio di Vibo Valentia, che prende il nome di Coste degli Dei: così bella che gli dei greci vi presero dimora a loro tempo. Tropea è la vera perla di questo magnifico tratto di costa calabra: uno splendido borgo sul mare arroccato su una piccola altura, affacciato su un mare dai colori incredibili.

Puglia: il Salento e le Isole Tremiti

Gallipoli (Foto di Nikolaus Bader da Pixabay)

La Puglia è famosa in tutto il mondo per il mare stupendo e la sua dorata campagna, tra bianche case e grandi distese di ulivi. Il Salento, in particolare, unisce queste due anime, offrendo spiagge da sogno come Torre dell’Orso, Alimini, Pescoluse la costa da Marini a Torre San Giovanni, ma anche Gallipoli, Porto Cesareo e Punta Prosciutto. E poi, come non considerare le Isole Tremiti, con le piccole ma incredibili calette a San Domino? Il mare da sogno è di casa in Puglia.

Toscana: la Maremma e l’Elba

Cala Violina (Foto di kekko87 da Pixabay)

In Toscana come in Puglia ci sono un tratto di costa e un meraviglioso arcipelago a far venire l’imbarazzo della scelta ai turisti desiderosi di visitare la regione e il suo mare. In Maremma si potranno godere le lunghe spiagge di Orbetello, Grosseto e Castiglione della Pescaia, ma anche perle rare come la spiaggia di Cala Violina. E a due passi dalla costa si potranno visitare le isole dell’Arcipelago Toscano, a partire dall’Elba, una piccola regione a sé stante con spiagge paradisiache come quelle di Capo Bianco e dintorni, e una natura rigogliosa.

Sardegna: Sinis, Sant’Antioco e Carloforte

Lungomare di Calasetta, Carloforte (Foto di gabriella Don Lorenzo Milani da Pixabay)

La Sardegna è la terra del mare, la cui fama la precede. Qui anche a settembre tante mete continuano a essere gettonatissime, quindi ci sentiamo di consigliare due aree che probabilmente saranno meno affollate ma che non hanno nulla da invidiare alle spiagge della Gallura o alle cale dell’Ogliastra. Parliamo in primo luogo del Sinis, a due passi da Oristano: spiagge di quarzo come quelle di Is Arutas, Maimoni e Mari Ermi, e un Mare cristallino da San Giovanni di Sinis a Sa Roca Tunda – senza dimenticare l’isola di Mal di Ventre!

Ma più a sud sulla costa ovest sarda si trovano le due isole dell’arcipelago del Sulcis: Sant’Antioco e Carloforte. Si tratta di due isole dalla lunga storia, con due splendidi capoluoghi in cui alloggiare per poi esplorare la loro meravigliosa natura e godersi le tante calette.

Sicilia: Isole Eolie, Pantelleria, Taormina

Taormina, con l’Etna sullo sfondo (Foto di Guy Rey-Bellet da Pixabay)

In Sicilia il mare è tutto: oltre alla costa dell’isola, si devono tenere in conto quelle delle tante isole che a nord e sud arricchiscono questa incredibile regione d’Italia. A nord si trovano le mitiche Isole Eolie, da conoscere spostandosi in traghetto, a partire dalla regina Lipari: si potranno conoscere Vulcano, Salina, Panarea e la maestosa Stromboli, con il suo vulcano sempre attivo.

A sud, tra Italia e Tunisia, si trova invece un’altra splendida isola, Pantelleria: qui ci si potrà godere il mare o spostarsi nel bellissimo entroterra, e abbandonarsi a dei bagni rigenerativi nel lago di Venere. E sulla terra ferma, a pochi passi dell’Etna, ci si potrà godere della bellezza di Taormina, bellissimo paese arroccato sull’alta costa e immerso in una natura rigogliosa, di fronte a un mare cristallino.