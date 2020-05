Sexto ‘Nplugged, CAT POWER E FOALS si esibiranno nel 2021

La rassegna musicale di Sesto al Reghena a causa dell’emergenza Covid-19 annuncia la riprogrammazione all’anno prossimo di due concerti in calendario quest’estate e di un solo annullamento. Gli organizzatori: “Stiamo valutando la possibilità di realizzare degli eventi in Piazza Castello per l’estate. La musica non si deve fermare”. Le modalità per la gestione dei biglietti venduti

Sexto ‘Nplugged, la storica rassegna musicale di Sesto Al Reghena (PN) che da quindici anni ospita una selezione di artisti da tutto il mondo nella sua suggestiva Piazza Castello, a causa dell’emergenza Covid-19 ha dovuto apportare alcuni cambiamenti. Moltissime realtà festivaliere di fama internazionale hanno già annunciato l’annullamento dell’edizione 2020 in seguito alle disposizioni governative emesse con il Dpcm contenente le nuove misure per il contenimento dell’emergenza in vigore dal 18 maggio, in quanto complicatissimi o impossibili da rispettare per la mole di pubblico che richiamano. Infatti, dal 15 giugno gli spettacoli possono svolgersi solo con posti a sedere prenotati e distanziati almeno un metro l’uno dall’altro (spettatori e anche lavoratori), e solo per un numero contenuto di persone.

Il team di Sexto ‘Nplugged in questo momento difficile però non si è perso d’animo e lavorando a stretto contatto con le agenzie musicali è riuscito a preservare ben due artisti, riprogrammandoli per l’edizione del prossimo anno. “Abbiamo lavorato sodo pensando al nostro pubblico e alla fedeltà che ci dimostra da 15 anni e siamo riusciti a confermare due grandi nomi per l’edizione 2021”.Ed ecco quindi gli artisti e le date aggiornati ad oggi per la prossima edizione: la divina Cat Power si esibirà domenica 20 giugno 2021, mentre gli attesissimi Foals mercoledì 23 giugno 2021. Presto, aggiornamenti anche dal fronte Low Roar. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date 2021.

L’unico artista ad ora annullato è Tom Walker, l’intero suo tour è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria. Solo per questa data è prevista la possibilità di rimborso del biglietto.

Ma non solo, il borgo più rock e live d’Italia è in fermento, infatti il boutique festival friulano sta cercando di trovare una possibile soluzione alternativa per il 2020. “Con le dovute misure di sicurezza – spiegano – stiamo valutando la fattibilità di qualche evento in Piazza Castello per quest’estate. La musica non si deve fermare. Sexto ‘Nplugged spera di potervi emozionare al più presto ancora”.

* MODALITA’ RIMBORSO TICKET TOM WALKER *

Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita o online (www.ticketone.it, www.ticketmaster.it) è da richiedere entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Il rimborso, esclusivamente per il concerto di Tom Walker, riguarderà il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Come da condizioni di vendita, non sarà rimborsato alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita.