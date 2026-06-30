Sexto ‘Nplugged dal 2 al 5 luglio 2026 a Sesto al Reghena

Alt?n Gün, Apparat e I Cani, WU LYF e These New Puritans, Il Mago del Gelato e JoyCut: ecco i protagonisti di un’edizione che si annuncia imperdibile per chi cerca musica dal vivo di qualità e un’esperienza fuori dagli schemi.

“Sexto ‘Nplugged – ha sottolineato la sindaca di Sesto al Reghena Zaida Franceschetti – è una manifestazione che sa creare un connubio perfetto tra la musica contemporanea e la cornice storica e artistica di Sesto al Reghena. Non è solamente un progetto culturale, ma anche un vero e proprio “motore” per la nostra comunità, alla quale porta ricadute positive sia in termini sociali che economici. Insieme all’assessora alla cultura Elisa Coassin e a tutti i membri dell’amministrazione comunale, sono convinta dell’importanza del festival come elemento identitario della nostra realtà. Un festival che, in più di 20 anni di fortunate edizioni, ha saputo mantenere la sua energia originaria pur evolvendo e sperimentando. Non resta che prepararci per questa nuova serie di concerti in piazza Castello”.



“Questo è un festival del tutto particolare che non potrebbe esistere senza la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche di diverse amministrazioni comunali, tra cui Sesto al Reghena, Montereale Valcellina e Pordenone. Ma Sexto ‘Nplugged è una realtà che non potrebbe funzionare senza il lavoro di tutti i suoi collaboratori. Il programma anche quest’anno è in linea con la nostra filosofia: organizzare degli eventi unici dal punto di vista culturale e curare degli aspetti di esclusiva territoriale per attirare anche un pubblico da fuori regione e fuori Italia, che abbina i concerti a una permanenza turistica”, ha commentato il presidente dell’associazione Sexto ‘Nplugged Mauro Morassut.

“Questo progetto ha saputo costruire negli anni non soltanto una rassegna musicale di altissimo livello, ma un’esperienza culturale ricca in cui la qualità delle proposte artistiche incontra la bellezza dei luoghi. Chi arriva a Sesto al Reghena durante il festival vive un’atmosfera speciale, un incontro tra musica, storia, architettura e paesaggio: è questa la forza di Sexto ‘Nplugged ed è ciò che lo rende un appuntamento unico nel panorama culturale nazionale”. Queste le parole dell’assessore regionale alla Cultura Mario Anzil.

Il 2 luglio, ad aprire la serata, saranno i The New Puritans, formazione inglese originaria dell’Essex guidata dai fratelli Jack e George Barnett. Conosciuti per il loro approccio visionario e sperimentale, porteranno dal vivo il nuovo lavoro “Crooked Wing” (Domino, 2025), uno degli album più sorprendenti dell’ultimo anno. Il disco attraversa territori sonori diversi, alternando tensione sonora e passaggi orchestrali di grande intensità. Un live magnetico che attraversa le atmosfere ipnotiche e avanguardistiche che hanno reso i These New Puritans una delle band più enigmatiche della scena contemporanea.

Dopo di loro saliranno sul palco per l’unica data estiva italiana i WU LYF (World Unite Lucifer Youth Foundation), la band di Manchester diventata un vero e proprio culto nei primi anni Dieci grazie al loro suono viscerale e spirituale, capace di fondere indie rock, post-punk e suggestioni gospel in un linguaggio intensissimo e immediatamente riconoscibile. Dopo lo scioglimento nel 2012, il gruppo è tornato insieme annunciando il nuovo album “A Wave That Will Never Break”, in uscita il 10 aprile, riaccendendo così l’entusiasmo di una comunità di fan rimasta fedelissima negli anni. I loro live, rari e carichi di tensione emotiva, sono esperienze catartiche che hanno contribuito a costruire il mito dei WU LYF come una delle band più enigmatiche e influenti della loro generazione.

Il 3 luglio avvio di serata affidato a Il Mago del Gelato, una delle realtà più fresche e originali della nuova scena italiana. Il collettivo milanese fonde funk, jazz, afrobeat e suggestioni mediterranee in un suono caldo, groove e fortemente contemporaneo, capace di trasformare ogni live in un viaggio sonoro dinamico e coinvolgente.

A seguire si esibiranno gli Alt?n Gün. Il quintetto psichedelico con base ad Amsterdam torna sulle scene con il suo quinto album, Garip, uscito il 20 febbraio: il lavoro più maturo ed eclettico della band, nonché un sentito omaggio al leggendario cantore del folk turco Ne?et Erta?. Fin dall’esordio nel 2018 con On, gli Alt?n Gün sono stati protagonisti della rinascita contemporanea delle sonorità psichedeliche ispirate alla musica turca, reinterpretando lo spirito dell’Anatolian psych-funk degli anni ’70 di maestri come Bar?? Manço ed Erkin Koray. Con Yol (2021) la band ha ampliato il proprio universo sonoro introducendo synth e drum machine, evocando atmosfere più oniriche e influenze anni ’80, senza mai perdere il legame con le radici folk anatoliche. In Garip questo rapporto con la tradizione viene riportato al centro, attraverso una raccolta di brani scritti originariamente da Ne?et Erta?, riletti con sensibilità contemporanea e una forte identità sonora.

Il 4 luglio a prendersi la scena saranno i JoyCut, band italiana tra le più apprezzate nel panorama elettronico e post-rock internazionale. Il trio bolognese, di ritorno da un lungo tour negli USA con la band Archive (spesso sold out), è conosciuto per le sue atmosfere cinematografiche e immersive, dove elettronica, ritmiche ipnotiche e stratificazioni sonore costruiscono paesaggi emotivi intensi e profondi.

Tempo di un cambio palco e, a seguire, l’attesissimo live di Apparat, nome chiave della scena elettronica europea, per una data esclusiva nel Nord Italia durante l’estate. Musicista, produttore e compositore berlinese, Sascha Ring ha costruito negli anni un linguaggio sonoro unico, capace di fondere elettronica, ambient, techno emotiva e songwriting introspettivo. I suoi live sono esperienze intense e coinvolgenti, dove suono e immagini si intrecciano in un flusso ipnotico e profondamente trascinante, confermando Apparat come uno degli artisti più raffinati e intensi della scena contemporanea. Nel 2026 Apparat pubblicherà il nuovo album A Hum Of Maybe (Mute, 20 febbraio 2026), un lavoro complesso e profondamente personale che arriva a sette anni di distanza da LP5. Un disco che esplora l’amore, l’identità e il tempo che passa, e che aggiunge nuove sfumature emotive a una carriera già ricchissima.

Il 5 luglio sarà invece la volta de I Cani, una delle band più influenti e decisive della musica italiana degli ultimi quindici anni. Il progetto di Niccolò Contessa è tornato – dopo anni di silenzio – nel 2025 con Post Mortem, un disco accolto come un evento, capace di riattivare un immaginario e un linguaggio che hanno segnato un’intera generazione. Un ritorno che ha confermato la forza e l’attualità della band, capace di leggere il presente con lucidità, ironia e profondità. Dopo il successo del tour autunnale nei club – interamente sold out – I Cani tornano dal vivo nell’estate 2026 con una serie selezionata di concerti nei festival e nei luoghi più prestigiosi d’Italia. I loro live restituiscono tutta la potenza emotiva di un repertorio che ha ridefinito il modo di raccontare il quotidiano, le fragilità e le contraddizioni di una generazione.

Un’anima immersiva

Dopo l’ottima accoglienza dell’edizione precedente, quella del ventennale, che ha consolidato il festival come riferimento per la musica dal vivo di respiro internazionale, Sexto ’Nplugged prosegue nel suo percorso: trasformare ogni concerto in un momento intimo, immersivo e profondamente evocativo. Nel fascino senza tempo di Sesto al Reghena, uno dei borghi medievali più suggestivi d’Italia, la storica Abbazia e l’area di Piazza Castello diventano ancora una volta un palcoscenico d’eccezione, dove musica, architettura e territorio dialogano in modo unico. Un’identità riconoscibile che si inserisce in un contesto culturale particolarmente vivace: Sesto al Reghena si trova infatti in provincia di Pordenone, territorio che sarà Capitale Italiana della Cultura 2027, riconoscimento che valorizza una scena culturale attenta e dinamica, di cui il Festival è da anni una delle espressioni più significative, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone Alberto Parigi.

Le mostre, percorso parallelo

In quest’ottica, proseguono le mostre inaugurate sabato 23 maggio durante il festival Convergenze 2026, spin off di Sexto ‘Nplugged, nella spettacolare centrale idroelettrica A. Pitter di Malnisio, dove si può da subito accedere gratuitamente esibendo un qualsiasi biglietto dei concerti di Sexto ‘Nplugged, fino al 2 agosto compreso. Tra queste l’esposizione della spettacolare e monumentale Venere degli Stracci XXL di Michelangelo Pistoletto, altra 3,5 metri, che sarà visibile fino a inizio agosto, quando partirà per essere accolta in un grande festival Europeo. Gli orari per le mostre: ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 e ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

“Noi collaboriamo da due anni allo spin off del festival, Convergenze, un progetto che nasce dalla collaborazione di due realtà diverse ma accomunate dall’idea che la cultura possa essere anche uno strumento di valorizzazione del nostro territorio. Sexto ‘Nplugged è una realtà affermata ormai da decenni nella nostra regione ed è per noi una garanzia”, ha fatto sapere Eleonora Gobbato, vicesindaca di Montereale Valcellina. “Uno dei punti di forza di Convergenze è quello di portare il festival nel territorio, riuscendo così a promuovere le bellezze ambientali e artistiche della nostra provincia”, ha concluso Andrea Paroni, assessore alla Cultura di Montereale Valcellina.

Sexto Lounge

Come nelle ultime edizioni, ai concerti di piazza Castello si affianca il Sexto Lounge, spazio a ingresso libero che accompagna il pubblico prima e dopo gli show con dj set, mostre artistiche, area relax e proposte food & drink. Ecco i dj set delle quattro serate di Sexto ‘Nplugged:

giovedì 2 – TEKNOIRE

Giornalista, dj e sound designer. Teknoire è un progetto di Federica Baretti, attiva nella scena musicale del Nord Est dalla metà degli anni Novanta. Una freerider della consolle e della parola, dall’anima industrial e post-punk, Teknoire da tre decadi è al centro di numerosi progetti musicali in bilico fra underground, pop e musica colta. Attraversa e connette con leggiadria i territori dell’indie rock, della new wave e dell’electro in set avvincenti e inarrestabili.

venerdì 3 – NADIA WMN RECORD’S

DJ, selector e promotrice culturale attiva nella scena musicale italiana. Attraverso il progetto WMN Record’s sviluppa percorsi dedicati alla valorizzazione delle donne nella musica e alla creazione di spazi di incontro tra ricerca sonora, club culture e sperimentazione. I suoi set attraversano territori eterogenei, costruendo narrazioni che uniscono sensibilità contemporanea, attenzione curatoriale e una costante apertura al dialogo tra artisti e pubblico. Si esibirà prima e dopo il concerto degli Alt?n Gün e IMDG con un percorso musicale in sintonia con l’estetica delle band, tra psichedelia, groove, contaminazioni mediterranee e suggestioni provenienti da diverse culture musicali.

sabato 4, prima dei concerti – NOEMI SECOND SEQUENCE

Noemi è parte dei Second Sequence, progetto che con il musicista ANZWART esplora sonorità elettroniche ricercate tra groove ipnotici, influenze underground e ricerca sonora contemporanea. I suoi set attraversano sonorità immersive e ritmiche ipnotiche, mantenendo un approccio dinamico e in continua evoluzione. Accanto all’attività artistica, lavora come artist booking e curator per un festival musicale in Sicilia ed è A&R per un’etichetta indipendente di musica elettronica, occupandosi di scouting artistico e sviluppo progettuale all’interno della scena elettronica contemporanea.

sabato 4, dopo i concerti – BLU (from JOYCUT)

Batterista, Producer di musica elettronica e DJ, la sua ricerca attraversa suono, ambiente e natura, costruendo paesaggi sonori densi, sospesi ed evocativi: luoghi dove la musica diventa un’ entità che travolge, risveglia e connette le persone. Ha collaborato con Gianni Maroccolo (Litfiba, CCCP, Marlene Kuntz), performato per Biennale College Musica in Arsenale a Venezia, composto per spettacoli di danza ed è membro dei Joycut, band che ha condiviso il palco con The Cure, Chemical Brothers, Archive.

domenica 5 – FORESTA

Foresta è una cantautrice italo-brasiliana indipendente. Ha pubblicato finora 6 singoli, caratterizzati da arrangiamenti eleganti dal tocco jazzy. La sua musica arriva dai dischi di casa, dai concerti scovati in giro per la provincia, dai ritmi esotici e notturni ballati senza vergogna. I suoi DJ set sono un vortice di musiche bucoliche e ritmi esotici, comfort sounds e beat notturni.

Proseguono, infine, le collaborazioni con ABA-Accademia di belle Arti di Udine e Enaip Fvg con una serie di progetti formativi realizzati con gli studenti e con impresa sociale Laluna per l’inclusione sociale di fasce deboli. “L’obiettivo di queste collaborazioni è quello di investire sulle persone e costruire una società più aperta e inclusiva”, ha confermato la vicepresidente dell’associazione Shaula Stefanutto.

WU LYF + These New Puritans

giovedì 2 luglio 2026

(Wu Lyf: unica data estiva in Italia)

Alt?n Gün + Il Mago Del Gelato

venerdì 3 luglio 2026

Apparat + JoyCut

sabato 4 luglio 202

(Apparat: unica data estiva Centro-Nord Italia)

I Cani

domenica 5 luglio 2026