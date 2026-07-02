Sexto ’Nplugged: WU LYF + These New Puritans. giovedì 2 luglio 2026

È tutto pronto per la XXI edizione di Sexto ’Nplugged, il festival boutique che dal 2 al 5 luglio 2026 tornerà a far vibrare piazza Castello di Sesto al Reghena (PN), tra i Borghi più belli d’Italia, con una proposta artistica come sempre attenta e capace di unire nomi internazionali e traiettorie artistiche originali in un contesto unico. Sexto ’Nplugged è pronto ad aprire una nuova edizione nel segno della ricerca, dell’emozione e della bellezza: un appuntamento che continua a distinguersi nell’estate italiana, capace di coniugare qualità artistica, cura dei dettagli e attenzione all’esperienza del pubblico.

Alt?n Gün, Apparat e I Cani, WU LYF e These New Puritans, Il Mago del Gelato e JoyCut: ecco i protagonisti di un’edizione che si annuncia imperdibile per chi cerca musica dal vivo di qualità e un’esperienza fuori dagli schemi.

Si comincia dunque giovedì 2 luglio: ad aprire la serata, saranno i The New Puritans, formazione inglese originaria dell’Essex guidata dai fratelli Jack e George Barnett. Conosciuti per il loro approccio visionario e sperimentale, porteranno dal vivo il nuovo lavoro “Crooked Wing” (Domino, 2025), uno degli album più sorprendenti dell’ultimo anno. Il disco attraversa territori sonori diversi, alternando tensione sonora e passaggi orchestrali di grande intensità. Un live magnetico che attraversa le atmosfere ipnotiche e avanguardistiche che hanno reso i These New Puritans una delle band più enigmatiche della scena contemporanea.

Dopo di loro saliranno sul palco per l’unica data estiva italiana i WU LYF (World Unite Lucifer Youth Foundation), la band di Manchester diventata un vero e proprio culto nei primi anni Dieci grazie al loro suono viscerale e spirituale, capace di fondere indie rock, post-punk e suggestioni gospel in un linguaggio intensissimo e immediatamente riconoscibile. Dopo lo scioglimento nel 2012, il gruppo è tornato insieme annunciando il nuovo album “A Wave That Will Never Break”, in uscita il 10 aprile, riaccendendo così l’entusiasmo di una comunità di fan rimasta fedelissima negli anni. I loro live, rari e carichi di tensione emotiva, sono esperienze catartiche che hanno contribuito a costruire il mito dei WU LYF come una delle band più enigmatiche e influenti della loro generazione.

Sexto Lounge

Come nelle ultime edizioni, ai concerti di piazza Castello si affianca il Sexto Lounge, spazio a ingresso libero che accompagna il pubblico prima e dopo gli show con dj set, mostre artistiche, area relax e proposte food & drink. Ecco i dj set delle quattro serate di Sexto ‘Nplugged:

giovedì 2 – TEKNOIRE

Giornalista, dj e sound designer. Teknoire è un progetto di Federica Baretti, attiva nella scena musicale del Nord Est dalla metà degli anni Novanta. Una freerider della consolle e della parola, dall’anima industrial e post-punk, Teknoire da tre decadi è al centro di numerosi progetti musicali in bilico fra underground, pop e musica colta. Attraversa e connette con leggiadria i territori dell’indie rock, della new wave e dell’electro in set avvincenti e inarrestabili.