Show Me The Picture The Story of Jim Marshall (2020): Trailer del Film – HD

Diretto da: Alfred George Bailey

Show Me The Picture The Story of Jim Marshall in uscita In tutti i cinema italiani dal 2 marzo 2020.

Un vero e proprio viaggio nel decennio che cambiò la storia della musica e del mondo. Bob Dylan e Jimi Hendrix, Janis Joplin e Mick Jagger, Johnny Cash e Jim Morrison, e poi ancora i Beatles e i Led Zeppelin, passando per i grandi del blues e del jazz come Nina Simone, Aretha Franklin, Miles Davis, John Coltrane e Thelonious Monk. Tutti questi personaggi hanno in comune tra loro solamente un nome: Jim Marshall, un leggendario fotografo che ha realizzato alcuni fra gli scatti più celebri delle grandi star della musica degli anni ’60 e ’70, nonché l’unico fotografo che ebbe accesso al backstage dell’ultimo concerto dei Beatles.

