Si chiude anche il mercato di B con diversi colpi

Come il mercato della serie A, anche quello della serie cadetta è arrivato al termine. Vediamo insieme quali sono i colpi di mercato più importanti delle ultime ore di mercato. L’ultimo colpo segnalato dagli insider di mercato più precisi arriva probabilmente sul foto finish, con la Salernitana, attualmente in lotta per un posto in serie A, che nei prossimi giorni dovrebbe ottenere la firma sul contratto da parte di Cavion, che con la sua squadra attuale, l’Ascoli, è fuori rosa e in scadenza. L’ultimo colpo ufficiale, invece, lo ha messo a segno il Lecce e che colpo! Dal Benevento arriva Christian Maggio, che ha risolto il contratto con la sua squadra per scendere ancora più a sud dello stivale. L’accordo è fino al 30 giugno 2021, ma nel contratto è stata inserita anche la possibilità di prolungare per altri 12 mesi.

Come si sono chiuse le ultime ore di mercato

Come sappiamo, nelle ultime ore di mercato anche il Pescara è stato molto attivo. La formazione attualmente ultima in classifica e in cerca di punti per raggiungere una zona migliore, ha messo a segno i colpi Dessena, Tabanelli e Giannetti. Non sappiamo se il mercato di riparazione dei pescaresi sarà sufficiente per permettergli di arrivare a una salvezza, ma certo non si può dire che non ci abbiano provato. Il Monza guidato da Cristian Brocchi, invece, ha girato Lepore alla Triestina, formazione che oggi milita in serie C, ma dal glorioso passato. A Frosinone invece è ufficiale l’arrivo di Luigi Vitale dall’Hellas Verona. Il giocatore arriva a titolo definitivo. Si tratta di un classe ’87 di origini napoletane, che ha militato anche nelle fila del Napoli in passato. A Pordenone, invece, sempre sponda Monza, arriva Finotto.

Anche l’Ascoli in questa sessione invernale di calciomercato si è mosso, ufficializzando gli arrivi di due calciatori nelle ultime ore, si tratta di Charpentier e Mosti. Alla corte di mister Domenico Di Carlo, a Vicenza dunque, arriva Lanzafame. L’attaccante classe ’87 che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, è arrivato a Vicenza dopo aver girovagato un bel po’ per l’Italia, passando da Torino, sponda Juve ovviamente, a Parma, da Honvéd in Ungheria ad Adana Demirspor formazione turca.

Ultimi arrivi in via ufficiale

Passando a Venezia, dal sito veneziacalcio.it, abbiamo appreso che la squadra della laguna, ha acquistato a titolo definitivo il giocatore Jacopo Dezi. Questo duttile centrocampista, nasce ad Atri in provincia di Teramo, il 10 febbraio 1992. Di lui si è sempre parlato un gran bene, ma purtroppo non è mai riuscito ad esplodere come alcuni addetti ai lavori si aspettavano. Ora a 28 anni cerca riscatto in una nuova squadra e chissà che con il suo apporto, la formazione guidata da Paolo Zanetti non riesca finalmente a raggiungere l’ambito traguardo della Serie A.

Molto attiva in questa sessione anche la Reggina, attualmente nelle zone pericolose della bassa classifica di B, che ha preso in prestito dal Bologna Okwonkwo e Kingsley. Infine, da segnalare a Brescia l’arrivo di Ninkovic a titolo definitivo. Il calciatore classe ’94 professione attaccante, cercherà con i suoi gol di riportare in A le rondinelle, anche se quest’anno sarà molto dura!