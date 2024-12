A Udine si pattina sul ghiaccio dal 2 dicembre al 12 gennaio 2025

Da lunedì 2 dicembre aperta al pubblico la pista di pattinaggio di piazza Primo Maggio. Il 7 dicembre l’inaugurazione ufficiale del villaggio natalizio

Piazza Primo Maggio si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel cuore pulsante delle festività natalizie con l’apertura dell’atteso Udine Ice Park. Da lunedì 2 dicembre cittadini udinesi e visitatori potranno finalmente indossare i pattini e scivolare sul ghiaccio nella magnifica cornice di Giardin Grande che già lo scorso anno ha conquistato decine di migliaia di appassionati e curiosi.

La pista, tra le più grandi in Italia con i suoi 1200 metri quadri di ampiezza, rimarrà aperta fino al 12 gennaio, pronta a regalare momenti di divertimento e spensieratezza a tutta la città. Si potrà pattinare ogni giorno dalle 14.30 alle 20, nei prefestivi dalle 14 alle 20, mentre nei festivi l’apertura dei cancelli sarà alle ore 10, con la chiusura prevista sempre alle ore 20.

Ma non è finita qui. Dopo l’accensione delle suggestive luci natalizie nel centro storico e nei quartieri della città e l’apertura della pista di ghiaccio, Udine è pronta a immergersi ancora di più nell’atmosfera natalizia. L’appuntamento è fra poco più di una settimana, a sabato 7 dicembre, con l’inaugurazione ufficiale del Villaggio di Natale di Udine Ice Park. Piazza Primo Maggio ospiterà infatti un mercatino natalizio, con tante curiosità, attrazioni per i bambini, golosità irresistibili e un’ultima grande novità: la Christmas Arena che farà da cornice a uno speciale musical a tema natalizio dedicato ai più piccoli in programma tutti i giorni a partire dal 7 dicembre.

“Lo scorso anno la risposta che abbiamo ricevuto per il villaggio natalizio di piazza Primo Maggio è stata notevole, tanto dai Friulani quanto dai visitatori da fuori che hanno voluto passare un pomeriggio natalizio nella nostra città. Quest’anno abbiamo deciso di confermare questa iniziativa con tante novità”, commenta il vicesindaco e assessore al turismo e commercio Alessandro Venanzi. “In città ci sarà l’area Natale più importante della Regione, il nostro obiettivo non è cambiato: posizionare Udine nei flussi turistici invernali e questa si conferma una grande occasione – spiega Venanzi – per favorire tanto lo sviluppo economico quanto quello turistico della nostra città e di tutto il territorio”.