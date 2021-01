Sicurezza domestica: 5 strumenti da avere assolutamente

Le situazioni rischiose si verificano anche in casa, ecco perché è bene prevenire invece che curare. Scopriamo quali dispositivi e oggetti aiutano a vivere con maggiore tranquillità.

I ladri trovano sempre nuovi metodi per poter svolgere le proprie malefatte, rubare soldi, oggetti preziosi e svaligiare case e uffici. Insomma, al telegiornale notizie del genere sono ormai all’ordine del giorno, così come sui quotidiani online. Per questa ragione è diventato fondamentale attrezzarsi e prevenire qualsiasi situazione spiacevole.

Talvolta può accadere che i ladri riescano a entrare nella nostra intimità, a derubarci di oggetti e ricordi che hanno un duplice valore: economico e affettivo. Quest’ultimo, poi, è anche quello più importante, perché non può certamente essere acquistato in nessuna fiera dell’usato. Ma garantire una maggiore sicurezza domestica per sé e la propria famiglia, oggi è possibile attraverso questi 5 strumenti da avere assolutamente.

Luci interne economiche

Dobbiamo essere realisti: la maggior parte dei ladri tende a studiare bene le abitudini di una famiglia, ma d’altro canto, vivono anche di opportunità. Cosa vuol dire? Semplice, quando devono decidere quale appartamento saccheggiare, scelgono sempre quelli che appaiono vuoti, indifesi. A tal proposito, potrà essere utile far apparire la nostra casa abitata in ogni momento, anche quando siamo fuori.

In questi casi potranno tornare utili delle luci interne economiche, da lasciare accese durante tutto il tempo che passiamo fuori porta, e che ci garantiranno anche un risparmio dei consumi elettrici. Su Internet esistono soluzioni che si comandano anche a distanza, spesso e volentieri gestite da un sistema centralizzato che alterna l’accensione e lo spegnimento come se ci fosse davvero qualcuno. Sappiamo che può apparire una cosa complicata, è in realtà uno strumento semplice e ragionevolmente importante.

Sistema di videosorveglianza

Quando si parla di sicurezza, nulla dev’essere lasciato al caso, ecco perché è fondamentale acquistare e installare una telecamera IP di ultima generazione. Questo sistema così innovativi e all’avanguardia permette di proteggere e tenere sempre sotto controllo gli accessi e tutto ciò che accade nell’ambiente esterno all’abitazione. In questa maniera, anche quando siete fuori per cena o per una settimana bianca, avrete sempre a portata di mano tutto ciò che accade vicino e in casa.

Il suo costo non è nemmeno troppo alto e, anzi, ragionando in visione dell’impiego e dell’efficienza, è anche particolarmente conveniente. La maggior parte dei modelli presenti su Internet offre anche la qualità di una applicazione per smartphone, che permette di registrare le immagini in alta definizione. In più, possono anche essere collegate direttamente con il servizio di vigilanza, che verrà contattato immediatamente qualora si verifichino movimenti e azioni sospette.

Tecnologie di blindatura

Quando si parla di sicurezza domestica, non si può prescindere da rendere la propria abitazione praticamente un antifurto a sé. Ecco perché è fondamentale dotarsi di tecnologie che blindino porte e finestre, ma che al tempo stesso non rendano il design e l’ambiente simile a una prigione. Oggi è infatti semplice trovare in commercio dispositivi e strumenti che rispondono a queste esigenze, e non costano tanto.

Noi vi consigliamo di badare ad alcune caratteristiche fondamentali: innanzitutto, è bene che siano facilmente applicabili, cioè che si possano installare con semplicità. In più, bisogna avere l’accortezza che siano durevoli e abbastanza resistenti a qualsiasi tipo di strumento di scassinamento. Tra le cose più importanti c’è proprio quest’ultimo elemento, perché è fondamentale che la tecnologia da voi scelta sia a prova di dispositivi come il chiavistello bulgaro.

Allarme

Non meno importante di tutto quello che vi abbiamo indicato finora è sicuramente l’allarme: un buon sistema vi consente di avvisare i vicini e le forze dell’ordine in caso di necessità.

Spesso e volentieri, alcune famiglie tendono a evitarlo perché non conoscono il giusto metodo di configurazione, ma le tecnologie attuali sono alla portata di tutti.

Il costo di una installazione non è bassissimo, ma i benefici di un allarme ad hoc si notano nel lungo periodo, perché è sempre meglio averlo che esserne sprovvisti.

Registro

Ultimo strumento che vogliamo consigliarvi è il registro di tutto ciò che avete di valore. In una quaderno o in un libro che nascondete, segnatevi tutti gli elementi, i gioielli, il numero di soldi di cui disponete ed effettuate un controllo periodico. In questa maniera riuscirete ad avere sempre sotto controllo ciò che accade in casa e la vostra sicurezza domestica sarà alta.