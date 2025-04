Signorvino prossimamente nello storico Caffè Contarena

Ora è ufficiale: la concessione di servizi dello storico Caffè Contarena è stata aggiudicata a Signorvino, noto marchio di proprietà del Gruppo Oniverse (ex Calzedonia). Con il provvedimento adottato dal Comune di Udine, si conclude la procedura di affidamento avviata nei mesi scorsi. Seguirà ora la stipula del contratto, dopo la quale il concessionario potrà avviare l’allestimento dei locali.

La concessione, della durata di nove anni, è stata assegnata al termine di una procedura innovativa incentrata sulla qualità e sulla sostenibilità della proposta di gestione, che ha visto Signorvino distinguersi per un progetto capace di valorizzare il prestigioso spazio di piazza Libertà.

Da adesso in poi il locale potrà vedere l’intervento del brand che ha già 42 punti vendita in Italia nelle più belle piazze cittadine e che punta a crescere ancora coniugando la passione per la degustazione all’accoglienza tipicamente italiana. Si può pensare che il nuovo punto Signorvino possa inaugurare entro fine anno.

“L’aggiudicazione della concessione del Caffè Contarena rappresenta per Signorvino un grande motivo di orgoglio” commenta il General Manager Luca Pizzighella. “Siamo felici di poter portare a Udine il nostro concetto di ospitalità italiana e di cultura enogastronomica, in uno spazio di così grande valore storico e simbolico per la città. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare al massimo questa splendida location, offrendo un’esperienza unica che unisce la passione per il vino, la cucina italiana di qualità e l’accoglienza che da sempre contraddistinguono il nostro brand. Con entusiasmo ci prepariamo a dare avvio a questo nuovo percorso insieme alla città di Udine”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Patrimonio Gea Arcella: “Con l’aggiudicazione al marchio Signorvino si chiude positivamente un innovativo procedimento di concessione di servizi, che ha garantito la massima trasparenza e attrattività, capace di attirare l’attenzione di un operatore di livello nazionale. Il Comune di Udine si conferma capace di valorizzare il proprio patrimonio con strumenti moderni e ad alto impatto economico e culturale.”

Anche l’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Venanzi ha commentato con entusiasmo il risultato: “Stiamo lavorando per rendere sempre più attrattiva la città agli investitori. L’arrivo di un marchio di rilievo come Signorvino rappresenta un tassello importante nel più ampio progetto di rivitalizzazione del centro storico. Il Caffè Contarena, luogo simbolo della nostra città, tornerà a vivere, rafforzando il ruolo di Palazzo d’Aronco come uno dei punti nevralgici del nostro centro, capace di attrarre persone e servizi”.

Il Comune di Udine prosegue così il percorso di valorizzazione degli immobili storici cittadini, con l’obiettivo di stimolare nuova vitalità economica, culturale e turistica nel centro cittadino. I tempi adesso sono maturi per la riapertura dello storico locale.