Skunk Anansie a Pordenone 27 luglio 2026

Lunedì 26 luglio al Pordenone Blues & Co. Festival si esibiranno gli SKUNK ANANSIE: la band guidata da Skin e tra le formazioni rock più potenti degli anni Novanta porterà sul palco del Parco San Valentino di Pordenone l’energia di oltre trent’anni di carriera e il suo sound inconfondibile, impetuoso e ruvido, capace di fondere metal, psichedelia e soul in una miscela esplosiva.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.com, su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il gruppo britannico, protagonista della scena rock internazionale, celebrerà al 35° Pordenone Blues & Co. Festival il suo straordinario percorso artistico e gli orizzonti sonori esplorati e da esplorare. Un altro grande evento firmato VERSO PORDENONE 2027, che arricchisce il programma culturale e musicale volto a trasformare la città nella Capitale Italiana della Cultura per il 2027.

Autori di hit come “Secretly”, “Charlie Big Potato” e “Hedonism””, le laceranti e taglienti “Little Baby Swastikkka” e “Intellectualise My Blackness”, gli Skunk Anansie hanno segnato indelebilmente la storia della musica internazionale: lo stile e l’energia, insieme al timbro graffiante e ipnotico della frontwoman Skin ? attivista, modella, musa di numerosi stilisti e vera pantera del rock, diventata una delle più importanti icone musicali femminili a livello mondiale ? sono una combinazione irresistibile.

Con oltre tre decenni di carriera, la band guidata dall’iconica Skin si prepara a inaugurare una nuova fase della propria storia musicale, portando sul palco non solo i successi che li hanno consacrati a livello mondiale, ma anche diversi brani inediti.

In merito al tour, Skin ha dichiarato l’entusiasmo della band per il ritorno live, promettendo una produzione completamente rinnovata che rifletterà la loro forza creativa. Con hit come Piggy e This Means War, gli Skunk Anansie confermano il loro ruolo di spicco nella scena rock internazionale, offrendo uno show che ne celebrerà lo straordinario percorso artistico e i nuovi orizzonti sonori.

Sarà Grove a salire sul palco il 27 luglio 2026 prima degli iconici Skunk Anansie.

Producer e vocalist tra le voci più potenti e radicali della nuova scena underground di Bristol, con il nuovo progetto HYDRA, Grove porta in scena un live ad alto impatto: un viaggio tra bassi profondi, attitudine DIY e un sound che fonde punk, dubstep, jungle e sperimentazione elettronica. La sua produzione è caratterizzata da una bass music militante, elettronica abrasiva, energia pura e una visione artistica che intreccia liberazione, urgenza politica e potenza sonora.

Virgin Radio è radio partner del live degli Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival.