Slot gratis: perché piacciono tanto?

E’ passato decisamente molto tempo da quando le prime macchinette a rulli mobili hanno fatto la loro comparsa nei bar o nei locali pubblici, ciò nonostante questa tipologia di giochi non ha mai perso il suo fascino. Il gambling sulle slot machine, piuttosto, si è evoluto con successo ed è rimasto al passo con i tempi, raggiungendo massima notorietà con l’avvento del gioco digitale.

Le slot machine sono tutt’oggi uno dei passatempi preferiti di di moltissimi italiani, sempre alla ricerca dei migliori casinò online. Un sito di questo tipo, infatti, è in grado di offrire non solo grande divertimento, ma anche massima sicurezza. Come possono tuttavia i siti iGaming e i provider che li riforniscono attirare sempre più clienti e mantenere vivo l’interesse dei giocatori? Una delle migliori strategie, senza dubbio, consiste nel permettere di giocare alle slots gratis.

Fenomeno slot machine: cosa lo caratterizza?

Il gaming sul web offre moltissime tipologie di divertimento, differenti per game play, obiettivi e meccaniche di gioco: tra tutte, le slot machine rappresentano certamente una delle categorie più varie, divertenti e interessanti. Grazie alle slot gratis qualsiasi giocatore può avere accesso a questi titoli, in grado di conquistare il grande pubblico non soltanto per il fatto che consentono di vincere soldi veri. Quali sono dunque gli elementi che le caratterizzano e che hanno nel tempo creato un vero e proprio fenomeno, o moda? Certamente si possono menzionare:

Tematiche e ambientazioni sempre nuove;

Simboli e bonus unici;

Incredibili premi e jackpot;

Semplicità di utilizzo.

Com’è chiaro, la possibilità di vincita non è il solo fattore che ha scatenato la slot mania. I provider, infatti, spesso lasciano sullo sfondo la tabella di pagamento (che si rivela più o meno simile in tutti i giochi) e si concentrano sul rendere il gioco accattivante, intrigante e gradevole anche dal punto di vista estetico e sonoro.

La varietà di meccaniche di gioco, poi, è certamente ciò che fa orientare i giocatori verso un titolo, piuttosto che un altro. C’è chi preferisce le dinamiche tradizionali, ossia i software a 5 rulli verticali e 3 rulli orizzontali, o chi si orienta sulle megaways. La peculiarità di queste ultime consiste nell’offrire moltissime linee di pagamento e da ciò deriva appunto il loro nome, megaways, traducibile come “molte vie” per vincere.

I simboli bonus, come il wild o lo scatter, sono un altro elemento di spicco. L’apparire di questi simboli sui rulli permette di incrementare le vincite o l’attivarsi di giochi bonus che offrono la possibilità di ottenere alcuni premi davvero interessanti, ossia i jackpot. Nei giochi dei provider più famosi (come Novomatic, NetEnt o Pragmatic Play) si possono facilmente trovare jackpot che superano diverse migliaia di euro, per fare un esempio.

Volatilità ed RTP, invece, sono dati tecnici che qualsiasi giocatore dovrebbe sempre controllare prima di iniziare a scommettere. I migliori titoli hanno un valore RTP superiore al 96% (intendendosi con l’acronimo RTP il potenziale ritorno al giocatore in termini di vincita). La volatilità indica invece la frequenza con cui si possono ottenere combinazioni vincenti di simboli: se è alta chi gioca può ricevere premi meno frequenti e più consistenti, se è bassa le vittorie sono più frequenti, ma offrono meno soldi.

Non c’è modo di descrivere l’adrenalinica esperienza che prova chi gioca a questo tipo di software, dal momento che il mix di elementi grafici, sonori e ricompense crea emozioni a dir poco esplosive.

Molti giocatori, tuttavia, prima di lanciarsi nelle sessioni di gaming preferiscono sapere prima a cosa vanno incontro: anche per questo motivo, esistono le slot gratis.

Qual è il vero scopo delle slot gratis?

Le slot machine fanno pur sempre parte della categoria gioco d’azzardo e il fine ultimo di chi gioca, nella maggior parte dei casi, è riuscire ad ottenere un’interessante vincita in soldi veri. Moltissimi tra i migliori siti, tra cui i casino online, offrono tuttavia la possibilità di provare senza alcun impegno economico (o deposito) le versioni gratis delle slot presenti nel loro palinsesto. Perché?

Potrebbe in effetti sembrare bizzarro il fatto che un sito di gambling proponga ai propri clienti di giocare gratis, offrendo persino bonus (es. un numero variabile di giri gratis) che consentono a ogni nuovo utente di testare liberamente vari game play e ottenere una vincita in soldi veri. Questa strategia, naturalmente, non è frutto del caso.

Le slot gratis, al pari di altri bonus (es. il welcome bonus), sono spesso un’esca estremamente efficace, in grado di convincere anche i giocatori più cauti, nel breve o lungo periodo, a tentare qualche partita con soldi veri. Anche un deposito di pochi euro, dopotutto, può offrire una grande vincita e a fronte di una simile prospettiva spesso ci si convince ad eseguire una prima ricarica, un piccolo pagamento.

La slot gratis esistono per consentire ai giocatori di testare le effettive potenzialità di un software, che naturalmente dà il meglio di sé nella versione soldi veri: il passaggio dai giri gratis delle versioni Demo ad un primo deposito su un casinò online è spesso questione di pochi spin. Non stupisce quindi che i casinò consentano di provare anche i propri migliori titoli in modo del tutto gratuito: offrendo alcuni giri gratis, infatti, conquistano facilmente un maggior numero di utenti che, nel tempo, rimangono fedeli al sito.

E’ sicuro giocare alle slot gratis?

La risposta a questa domanda, tendenzialmente, è: si, giocare alle slot gratis non comporta alcun tipo di rischio. I giocatori non devono infatti eseguire alcun deposito e, provando i software di gioco sul sito ufficiale del provider che li ha prodotti non è nemmeno necessario creare un account.

I rischi, come in tutti i giochi d’azzardo, derivano dalla potenziale dipendenza che gli stessi possano causare: un fenomeno che, al pari di quello delle slot machine, sembra purtroppo essere in aumento anche fra i giovani e del quale svariate organizzazioni criminali tentano di approfittare: questo articolo, ad esempio, evidenzia specificatamente il problema.

In ragione di ciò, bisognerebbe dunque evitare i casinò online e le slot gratis? In realtà, non c’è nessun motivo di arrivare a tanto. I migliori casinò online, infatti, sono in grado di offrire non solo massima sicurezza in termini di privacy e protezione dalle truffe, ma applicano anche le migliori politiche di gioco responsabile, secondo quanto previsto dalle leggi italiane sul gioco d’azzardo.

Tutte le piattaforme in possesso di licenza ADM rilasciata in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, infatti, vengono costantemente sottoposte a severi controlli di regolarità: i software di gioco forniti dai provider devono soddisfare determinati requisiti in fatto di meccanica o modalità di vincita, e questo vale sia per i software con soldi veri sia per le slot gratis.

I casinò online ADM, inoltre, ospitano sezioni che mirano a contrastare attivamente la dipendenza da gioco d’azzardo e sono tutti vietati ai minori. Non c’è motivo, pertanto, di temere le slot gratis o altri bonus offerti all’utenza: giocare in modo responsabile è possibile e ognuno può divertirsi in sicurezza, a patto ovviamente di scegliere per le proprie scommesse soltanto un sito regolamentato e in possesso della licenza rilasciata dall’ente di controllo italiano.