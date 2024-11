Soldout il concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro

Esce venerdì 29 novembre “ALASKA BABY”, ottavo album in studio della carriera solista di Cesare Cremonini, uno dei più amati cantautori italiani. Un album luminoso, accecante, artisticamente ispirato, che ribadisce la volontà di Cremonini di alzare ancora una volta l’asticella del pop italiano e confermare la solidità del suo percorso. Un disco che, già dal titolo, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nella musica, per andare oltre i propri confini e creare nuove opere senza tempo.

Dodici tracce autobiografiche che compongono le tappe di un lungo viaggio, da Bologna all’Alaska attraverso l’America, grazie al quale è nato un album definito da Cesare “vitale e esplosivo come un disco d’esordio”. Fin dalla sua title track, che apre il disco con una intro strumentale di fiati e timpani degna di un kolossal, l’album si presenta in un caleidoscopio di suoni e generi musicali diversi che si mischiano tra loro in modo divertito, sempre alla ricerca di un nuovo orizzonte, un nuovo confine da raggiungere, mai sazio di incontrare nuove strade per incitare l’ascoltatore al grande “gioco della musica”.

IL DOCUMENTARIO

Uscirà anche “ALASKA BABY, il documentario”, un progetto audio video e musicale del tutto inedito nel panorama dell’intrattenimento italiano, di cui Cesare Cremonini è produttore e protagonista, che sarà prossimamente disponibile su Disney+. Il documentario, girato tra Bologna, l’America e l’Alaska, cattura i momenti segreti della nascita dell’album, il coraggio di fondersi in modo completo con l’opera che si sta inseguendo, la nascita di un progetto attraverso l’intreccio tra viaggio fisico e interiore, fino alla visione simbolica delle aurore boreali, dove Cesare conclude il suo incredibile viaggio umano e artistico.

IL PRIMO SINGOLO

L’uscita dell’album “Alaska Baby” è stata anticipata dal singolo “Ora che non ho più te”, che ha già accumulato oltre 20 milioni di stream dalla sua uscita e per la sesta settimana consecutiva è il brano più trasmesso dalle radio in Italia. Il videoclip del brano (https://bit.ly/cremoninivideoclip) è stato girato in Friuli Venezia Giulia, nella zona del Magredi del Cellina, con la collaborazione di Film Commission FVG.

IL TOUR NEGLI STADI

Dopo l’uscita dell’album, Cremonini tornerà a essere protagonista, la prossima estate, anche negli Stadi con “Cremonini Live 2025”, il tour prodotto da Live Nation Italia che ha già superato i 500.000 biglietti venduti testimoniando l’attesa da parte del pubblico italiano per le sue performance live. E, proprio oggi, oltre ai soldout già annunciati nelle scorse settimane, viene annunciato il tutto esaurito anche per il concerto in programma domenica 8 giugno 2025 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, che ospiterà le prove generali e il debutto dell’attesa tournée negli Stadi.

Il concerto di Cremonini a Lignano Sabbiadoro è organizzato da Live Nation Italia con FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con PromoTurismoFVG e la Città di Lignano Sabbiadoro.

LE DICHIARAZIONI DI CREMONINI

Il disco, che avrei voluto snocciolare singolo dopo singolo prima di pubblicarlo, come si conviene oggi, mi ha poi spinto a tornare alla pubblicazione classica – dichiara Cremonini – perché Alaska Baby è un’opera artistica e forse il più “album” di tutta la mia carriera. È una “tempesta musicale” nata in sincronia totale con il mio corpo, il mio cuore e la mia mente, al ritorno da un lungo viaggio da Antigua fino al Circolo Polare Artico nel cuore dell’Alaska. Essendo stato creato per necessità – aggiunge Cremonini – contiene canzoni che non rispondono alle logiche in voga (eppure per contrasto sta piacendo incredibilmente alle piattaforme e alla discografia!), che riflettono sul concetto di rinascita, umana e artistica. Sullo sforzo di ritrovare il coraggio di amare, di togliersi le maschere e vivere, sulla “fede nell’umano”, che fa accadere miracoli ogni giorno ed è la religione che preferisco. Questo spirito ha unito intorno all’album una incredibile varietà di energie che scoprirete ascoltandolo. Grazie di cuore a tutti – conclude Cremonini – per supportare e per seguire il mio percorso.