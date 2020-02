Sono innamorato di Pippa Bacca (2020): Trailer del Film documentario di Simone Manetti – HD

Diretto da: Simone Manetti

Sono innamorato di Pippa Bacca in uscita In tutti i cinema italiani dall’8 marzo 2020.

È l’8 marzo del 2008 quando Pippa Bacca e Silvia Moro partono da Milano per Gerusalemme. Due artiste in abito da sposa, in viaggio per celebrare il matrimonio tra i popoli, raccontare la pace, l’incontro e la fiducia negli uomini. E per dimostrare che, dando fiducia al prossimo, si riceve solo bene. Un viaggio in autostop attraverso i Paesi sconvolti dalle guerre. Un progetto complesso, con le artiste in scena 24 ore su 24, nei loro abiti nuziali. Una performance portatrice di un messaggio di pace, che fu interrotta 23 giorni dopo il suo inizio in modo tragico e straziante.

Con materiale d’archivio inedito, il documentario diretto da Simone Manetti ricostruisce l’arte e la vita di Pippa Bacca e il suo ultimo viaggio, attraverso interviste alla madre, alle sorelle e alla compagna di performance Silvia Moro.

Foto copertina by silvia moro

