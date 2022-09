Sostenibili e convenienti: i pregi delle buste di carta personalizzate

Le buste di carta personalizzate vantano caratteristiche tali da consentire di considerarle una risorsa di marketing conveniente dal punto di vista economico e sostenibile sul piano ambientale. Conosciute anche con il nome di shopper bag o semplicemente shopper, rappresentano accessori molto comuni, visto che fanno parte della vita quotidiana di tantissime persone. La maggior parte dei negozi al dettaglio fisici utilizza queste borse, così che i clienti possano usarle per conservare e trasportare gli articoli che comprano. Diffuse e usate da chiunque, le shopper di carta sono una preziosa risorsa di marketing che viene sfruttata dalle aziende per la promozione del proprio marchio. Tutto ciò rientra nel cosiddetto visual marketing.

Buste personalizzate e marketing: tutto quel che c’è da sapere

I principi che stanno alla base del visual marketing partono dal presupposto secondo il quale la comunicazione non verbale vanta un livello di efficacia superiore a quello che caratterizza la comunicazione verbale. In sostanza, le informazioni che vengono veicolate attraverso le immagini e in generale i contenuti visuali sono destinate a essere assimilate in modo più semplice e comodo, in maniera particolare se si opera un confronto con le informazioni che si ricavano da un testo scritto. Di conseguenza, per aumentare il livello di efficacia di un messaggio promozionale, è importante che le immagini abbiano caratteristiche utili per la diffusione delle informazioni.

La percezione delle shopper di carta

Resta da capire in che modo le teorie del visual marketing si possano applicare alle buste di carta o, più in generale, a qualunque altro tipo di oggetto brandizzato. Ebbene, per trovare una spiegazione è necessario fare riferimento alla percezione moderna di un oggetto fisico, che costituisce un altro elemento molto importante del visual marketing. In base a tale teoria, gli oggetti materiali sono al giorno d’oggi protagonisti di una percezione differente rispetto al passato. In precedenza, infatti, la componente funzionale era svincolata rispetto a quella emotiva ed estetica, che invece adesso sono integrate fra di loro. Ecco spiegato il motivo per il quale le caratteristiche estetiche, costruttive e materiali di un oggetto danno vita a un’immagine unica che ottiene un valore importante sul piano comunicativo.

Personalizzare le shopper: i consigli da ricordare

Le shopper personalizzate sono diverse da quelle comuni. A cominciare, ovviamente, dalla presenza del brand o comunque del logo su un lato della borsa, o addirittura su entrambi. Lo scopo è quello di rafforzare l’identità visiva del marchio stesso, in modo tale che esso possa essere riconosciuto con più facilità anche fuori dai negozi. Tale caratteristica, tuttavia, non è il solo elemento peculiare di una shopper di carta customizzata. A proposito di carta, è opportuno che il materiale sia di qualità elevata; le tipologie che vengono utilizzate più di frequente per le shopper sono la sealing e la kraft. Una specifica attenzione deve essere riservata al cordino dell’impugnatura, così come alle dimensioni e al formato, che devono essere coerenti con i prodotti che andranno all’interno delle shopper. Insomma, sono accessori capaci di coniugare la funzionalità e la qualità, ma solo se possono essere maneggiate con facilità.

La sostenibilità ambientale

Le shopper personalizzate sono sinonimo di sostenibilità ambientale. Anche nel caso in cui la personalizzazione non venga studiata in maniera specifica, è comunque importante che essa sia leggibile. Solo così si può essere certi che le shopper di carta riescano a svolgere il proprio lavoro dal punto di vista promozionale e a livello di marketing. Per esempio, i negozi e le aziende che decidono di utilizzare tali buste al posto di quelle di plastica lo fanno, fra l’altro, per mettere in evidenza l’impegno che destinano alla sostenibilità ambientale, confermato dal ricorso a materiali di provenienza naturale.

Una scelta strategica

Una soluzione di questo tipo si caratterizza, in ogni caso, per un valore strategico notevole, anche in una prospettiva promozionale. Una semplice iniziativa che a un primo sguardo può sembrare marginale può essere molto preziosa se favorisce il miglioramento dell’immagine del marchio facendo riferimento a un impatto ambientale ridotto. Il richiamo alla sostenibilità promuove, anche se in maniera inconscia, un meccanismo in virtù del quale le caratteristiche importanti e di valore di un dato oggetto sono proiettate sul brand e sull’azienda.