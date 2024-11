Soweto Gospel Choir 13 dicembre 2024 a Conegliano

Fondati nel 2003 per celebrare l’unicità e la potenza ispiratrice della musica gospel africana, vincitori di 3 Grammy Award (l’ultimo nel 2019 per il Best World Music Album con “Freedom”) e riconosciuti tra i più importanti cori gospel e gruppi di world music del mondo, i SOWETO GOSPEL CHOIR annunciano “HOPE”, il nuovo tour mondiale in cui cantano il Movimento per la Libertà del Sudafrica e il Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti, ovvero il meglio del repertorio gospel africano e americano, assieme alle tradizionali canzoni gospel di Natale, che rimangono uno degli apici del concerto per il pubblico.

Con l’obiettivo di portare messaggi di gioia a ogni concerto, il nuovo live dei Soweto che sarà incentrato sulle canzoni natalizie della tradizione gospel prevede anche un entusiasmante programma di canzoni di libertà sudafricane che hanno ispirato la loro Rainbow Nation e un intenso ed emozionante omaggio a dei leggendari artisti statunitensi: da Billie Holiday ad Aretha Franklin, passando per James Brown, Otis Redding, Curtis Mayfield e tanti altri portabandiera del Movimento per i diritti civili.

Al via il 10 dicembre dal Teatro degli Arcimboldi a Milano, il tour dei Soweto Gospel Choir – prodotto in Italia da VignaPR – farà solo 4 esclusive tappe in Italia: l’unico concerto nell’intero Nordest si terrà venerdì 13 dicembre 2024 a Conegliano alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (ex Zoppas Arena).

I biglietti per il nuovo concerto, organizzato da Fvg Music Live e Stage.live, saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Composto dai migliori artisti in Sud Africa, il Soweto Gospel Choir è l’esempio assoluto di cosa esprima il potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana: la loro musica e le loro performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star della musica mondiali che li hanno chiamati più volte a collaborare con loro: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e tantissimi altri.

Questo sorprendente ensemble vocale, che si esibisce in sei delle undici lingue sudafricane, combina il gospel tribale, tradizionale, africano e occidentale, e in un alternarsi di ritmi profondi e ricche armonie, attraverso la forza del canto a cappella, esprimerà le grandi speranze del Sudafrica e i sentimenti più profondi di un popolo che si è battuto per la propria libertà.

“I membri del Soweto Gospel Choir sono entusiasti di tornare in Italia”, ha detto il produttore Andrew Kay. “Il gruppo continua a ispirare i fan in tutto il mondo e la reazione del pubblico in Italia è sempre stata indimenticabile. Ci auguriamo che il nostro messaggio edificante di speranza, fede e gioia raggiunga diverse generazioni, per continuare a celebrare l’eredità del grande Nelson Mandela“.

SOWETO GOSPEL CHOIR

“Hope”

13 DICEMBRE 2024 (ore 21:00)

CONEGLIANO, Prealpi SanBiagio Arena (ex Zoppas Arena)

Prezzi dei biglietti:

Platea platinum € 42,00 + dp

Platea gold € 36,00 + dp

Platea silver € 30,00 + dp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati