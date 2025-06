Spililand Summer Festival. 28-29 Giugno a Spilimbergo

Dopo il successo della prima edizione con i concerti di Piero Pelù e Willie Peyote, l’estate di Spilimbergo ritrova gli eventi dello Spililand Summer Festival, tre giorni di musica, festa, cultura e divertimento che andranno in scena all’area La Favorita della città del mosaico, per l’organizzazione di ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo. Fra gli eventi di punta dell’edizione 2025 troviamo certamente il concerto dei Planet Funk, autentici mostri sacri della dance internazionale, che si esibiranno sabato 28 giugno, con inizio alle 21.30. Il collettivo multiplatino porta da 25 anni sui palchi di tutto il mondo il meglio della musica elettronica made in Italy, con il loro inconfondibile sound, un mix di funk, elettronica e visione del suono che li caratterizza fin dal primo indimenticabile album “Non Zero Sumness”. I Planet Funk presenteranno a Spililand il loro “A/V Show”, uno spettacolo all’insegna di quel tratto distintivo e visionario, tipico della band, in cui immagini e suoni entrano in perfetta sintonia. Nati nel 1999, hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Another Sunrise” e “Inside all the People”, a cui si aggiungono “Nights in White Satin” e “I get a rush”, brani che segnano il ritorno del collettivo italiano più internazionale e longevo d’Italia che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di carriera.

Suoni e atmosfere di un amatissimo decennio saranno invece i protagonisti dell’evento in programma domenica 29 giugno (ore 21.30), quando a Spililand andrà in scena “Voglio tornare negli anni ‘90”. Uno show unico, incredibile, emozionante, un format musicale nazionale a tema anni `90 che, in un anno, ha visto migliaia di presenze su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per immergere completamente il pubblico nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica.

I biglietti per i due eventi, organizzati in collaborazione con Zenit srl, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.spililand.com e su www.azalea.it .

Oltre alla musica Spililand Summer Festival proporrà un calendario ricco di appuntamenti, tra cui il Vespa raduno e il torneo giovanile di basket in collaborazione con la VIS Spilimbergo (venerdì 27 giugno), la Camminata sui sentieri di San Cristoforo in collaborazione con Montagna Leader (sabato 28 giugno) e il tour in mountain bike in collaborazione con Associazione Zero Asfalto (domenica 29 giugno). Non mancherà al festival la gastronomia locale con chioschi che proporranno pietanze con prodotti locali a km0 di altissima qualità preparati da chef e ristoratori di Spilimbergo.

PLANET FUNK – Sabato 28 giugno

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90 – Domenica 29 giugno

SPILIMBERGO (PN), Area la Favorita_ Ore 21.30

Per conoscere il calendario completo dello Spililand Summer Festival visitare il sito www.spililand.com o le pagine social Facebook e Instagram.