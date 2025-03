St. Vincent il 23 giugno in concerto al Castello di Udine

Cantante, compositrice e polistrumentista, all’anagrafe Annie Clark, in arte St. Vincent, è considerata da critica e pubblico una delle figure più innovative e affascinanti della musica contemporanea.

Fin da suo debutto, con “Marry Me” nel 2007, ha ridefinito i confini del rock alternativo e si è riconfermata con i successivi acclamati album (Strange Mercy, Masseduction e Daddy’s Home) che le sono valsi ben 3 Grammy Awards.

A tre anni dall’ultimo album, la cantante statunitense è tornata sulle scene con “All Born Screaming”, il primo completamente autoprodotto, in cui ha raggiunto il massimo della sua espressione artistica, unendo spiritualità, potenza sonora e testi profondi. In pochissimo tempo il disco si è affermato come una delle opere più audaci e viscerali di St. Vincent che, un mese fa, è stata una delle protagoniste più attese alla 67esima edizione dei Grammy Awards aggiudicandosene 3, nella categoria Best Alternative Music Album, Best Rock Song e Best Alternative Music Performance, arrivando dunque a un totale di ben 6 Grammy conquistati in carriera.

Parallelamente all’attività discografica, St. Vincent si è ritagliata un ruolo fondamentale anche sulla scena live ed è considerata unanimemente una delle migliori performer degli ultimi quindici anni.

“Il perfezionismo erotico di St. Vincent ha fatto eccitare Milano, ci ha ricordato di essere la più brava a cantare, a suonare, a esibirsi”, così Rolling Stone Italia ha recensito il concerto andato in scena lo scorso autunno al Fabrique, soldout in prevendita. Dopo il successo dell’unica data italiana del tour indoor, a grande richiesta St. Vincent, dopo la vittoria dei 3 Grammy Awards con il suo ultimo lavoro “All Born Screaming”, annuncia due nuovi imperdibili concerti: il 23 giugno sarà la star mondiale dell’estate live al Castello di Udine, che ospiterà l’unica sua data nell’intero Nordest Italia.

I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con il Comune di Udine e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 14 marzo online su Eilo.it, Ticketone.it e sul circuito internazionale Eventim.si. La presale dedicata al fan club dell’artista sarà disponibile sul suo sito ufficiale, per 48 ore, già dalle ore 10:00 di martedì 11 marzo.

Con un concerto potente e visionario che la porterà a esibirsi sui palchi dei più importanti festival estivi del mondo, St. Vincent è pronta a incantare nuovamente il pubblico: sarà un’occasione davvero unica per vivere dal vivo l’energia e il talento della poliedrica artista statunitense ascoltando i capolavori che hanno caratterizzato la sua carriera.

Il concerto St. Vincent in Castello farà parte della rassegna live di VignaPR e FVG Music Live, che si inserisce nell’ambito di “Udinestate 2025”, arricchendo il cartellone che nelle scorse settimane aveva già visti gli annunci di Franco126 (14 giugno) e di Cat Power (25 giugno), che riproporrà il concerto dedicato a Bob Dylan eseguito in anteprima alla Royal Albert Hall a Londra.