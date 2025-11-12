Staffetta Telethon Udine al via sabato 29 novembre

E’ iniziato il conto alla rovescia per la Staffetta 24 per un’ora Telethon Udine che, per la sua 27esima edizione, farà nuovamente battere, all’insegna della solidarietà, il cuore della città dalle ore 15 di sabato 29 alla stessa ora di domenica 30 novembre.

Anche quest’anno il percorso sarà una novità assoluta, ma con un ritorno al passato: a grande richiesta, infatti, il circuito transiterà nuovamente per Giardin Grande che, come ormai tradizione, ospiterà il coloratissimo Villaggio Telethon. L’anello di 2,2 chilometri – omologato da Fiasp – Aps di Udine – prenderà il via proprio da piazza I Maggio (angolo porta Manin) e, dopo un giro parziale dell’ellisse, passerà per un piccolo tratto di via Portanuova e davanti al giardino di Palazzo Antonini Maseri; quindi ci si immetterà in via Della Vittoria, per poi prendere via Giovanni da Udine, via Gemona, riva Bartolini, via Mercatovecchio, piazza Libertà, via Vittorio Veneto, via Marinelli, via Della Prefettura, via Lovaria e piazza Patriarcato, tornando quindi in piazza I Maggio.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito telethonudine.it, dove è possibile consultare anche il regolamento e trovare tutte le informazioni utili anche per prenotare i vari spazi disponibili per camper e gazebo o per riservare il proprio posto nel tendone ‘comune’ del Villaggio.

Anno dopo anno, da 27 edizioni, non cambia, invece, l’obiettivo della manifestazione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, per dare risposte concrete alle persone nate con queste patologie e alle loro famiglie e, al tempo stesso, far progredire la conoscenza e sostenere il lavoro di tanti ricercatori in Italia e anche nella nostra regione.

Ad aprire il weekend solidale sarà, come da tradizione, la Staffetta Giovani, l’evento riservato alle scuole di ogni ordine e grado. L’appuntamento con la pacifica invasione degli studenti, organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, scatterà a partire dalle 8.30 di sabato 29 novembre lungo il percorso dedicato nel centro storico, con partenza e arrivo in piazza Libertà e transito lungo via Rialto, via Canciani, via Cavour, via Vittorio Veneto, via Marinelli, via Della Prefettura, piazza Patriarcato e via Manin.

PARTECIPAZIONE TRAMITE APP. Accanto alla corsa in presenza, ormai non può mancare la partecipazione da remoto che, ogni anno, permette di allargare l’abbraccio solidale ben oltre i confini del Friuli, toccando il resto d’Italia e diverse località all’estero. Anche quest’anno, le squadre e i singoli corridori potranno iscriversi sul sito e scaricare l’applicazione dedicata, disputando poi la propria frazione nel periodo compreso tra il 20 e il 30 novembre.

UN PO’ DI NUMERI. Quella di Udine, numeri alla mano, è da tempo la manifestazione sportiva più importante nel periodo della tradizionale ‘Maratona’ nazionale. Dal 1990 a oggi, grazie alla generosità di decine di migliaia di persone, la Staffetta ha permesso di raccogliere, complessivamente, oltre 3,5 milioni di euro a favore di Fondazione Telethon.

Nel 2024, al via c’erano 870 squadre, cifra record che ha permesso di ritoccare verso l’alto anche il contatore delle donazioni, che si è chiuso a quota 397.323 euro, la più alta di sempre. Ampiamente superati, dunque, i numeri del 2023, quando erano scese in campo 690 squadre per un totale di 320mila euro interamente devoluti alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

I PARTNER. BNL – BNP Paribas è da 34 anni partner di Fondazione Telethon e da sempre al fianco della maratona nazionale. Anche in questa edizione, l’Istituto non farà mancare il proprio apporto e sostegno alla ricerca scientifica, grazie all’impegno dei 16mila dipendenti BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia.

Importante, poi, la collaborazione con la Federazione italiana amatori sport per tutti – Fiasp Udine che lega la manifestazione friulana a un ente di promozione sportiva nazionale.

Main sponsor di quest’anno sarà Biofarma Group, che ‘firmerà’ i pettorali della staffetta e aiuterà il Comitato nell’organizzazione della manifestazione.

Un grazie speciale va a Interlaced, da anni partner tecnologico della Staffetta, che garantisce il corretto funzionamento del sito e delle iscrizioni, oltre a curare l’immagine dell’evento.