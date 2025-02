Stand Up: a San Vito al Tagliamento il meglio della nuova scena comica con Pippo Ricciardi. 1 marzo

Sabato 1° marzo il palco dell’Arci Cral di San Vito al Tagliamento accoglierà Pippo Ricciardi, uno dei comici più apprezzati nel panorama della stand-up comedy italiana. Con il suo spettacolo “Pippo Forever”, Ricciardi promette una serata all’insegna delle risate, in cui il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, fatta di monologhi ironici, riflessioni spiazzanti e momenti di pura improvvisazione. Inizio ore 21:00, contributo responsabile su www.eventbrite.it e ingresso con tessera Arci.

Da anni sulla scena, Ricciardi ha conquistato il pubblico con uno stile che mescola autoironia e un’acuta osservazione della realtà quotidiana, affrontando temi che spaziano dalla vita di tutti i giorni alla politica, con un linguaggio fresco e diretto. Il suo approccio alla comicità, lontano dai canoni tradizionali, lo ha portato a esibirsi in numerosi locali e festival, facendo impazzire i suoi fan e conquistando anche chi si avvicina per la prima volta alla stand-up.

Lo spettacolo “Pippo Forever” è un viaggio comico che non lascia nulla al caso: tra battute improvvisate e interazioni dirette con il pubblico, Ricciardi crea un clima di complicità che rende ogni serata speciale. Se siete pronti a ridere senza freni e a farvi sorprendere da un artista che sa come rompere gli schemi, questo spettacolo è imperdibile.

Dopo lo show di Cappai, l’appuntamento di sabato 1° marzo si preannuncia come uno dei più attesi di questa stagione. L’Arci Cral si conferma una delle principali location per la stand-up comedy in Friuli-Venezia Giulia, capace di ospitare un pubblico selezionato ma caloroso. È consigliabile prenotare con anticipo per garantirsi l’accesso.

Dopo questo evento, la programmazione a marzo continuerà a proporre un calendario ricco di eventi interessanti. Tra i prossimi appuntamenti, da segnare in agenda ci sono lo spettacolo di teatro-canzone “Le parole di Tallio” con Pablo Perissinotto il 7 marzo e la presentazione del libro “Cose mai successe” di Giulia Blasi il 21 marzo. In arrivo anche il nome dell’appuntamento musicale che ha già una data, sabato 29 marzo.