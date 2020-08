Stand Up Paddle a Lignano. 5 settembre 2020

Lignano Sabbiadoro è pronta ad ospitare la marathon di Stand Up Paddle programmata per il 5 settembre 2020.

23 chilometri di impegnativa pagaiata sono l’intero percorso con partenza dalla spiaggia e poi in acqua immerso negli splendidi scenari naturali di mare, passi marittimi, laguna, canali, foce del fiume Tagliamento ed ancora mare, aperti ad un massimo di 70 partecipanti singoli o in team staffette.



Iscrizioni appena aperte sul sito http://ww.lignanosupmarathon.com e già spiccano specialisti/e della disciplina sia italiani che stranieri per contendersi la scena e poi festeggiare tutti insieme a fine gara nel villaggio in spiaggia appositamente allestito.

La regata prevede un percorso di 23 km ed è possibile partecipare in singolo o staffetta.

Stand Up Paddle Board – singolo o a squadre a staffetta (utilizzando un’unica tavola, cambio libero a discrezione degli iscritti nei punti 1-2-3-4-5-6 indicati) O Mega Sup – a propulsione umana con pagaia/remo;

Altri mezzi (kayak, canoe e similari con propulsione umana a pagaia/remo) – singolo o a squadre utilizzando un unico mezzo.

E‘ obbligatorio per tutti i partecipanti essere in possesso di certificato medico in corso di validità ed il tesseramento ad un ente di promozione sportiva e/o federazione sportiva.

Per i partecipanti minorenni la partecipazione è consentita previa iscrizione e autorizzazione del genitore o di chi ne fà le veci.



INFO-PARTENZA-ARRIVO: Lignano Sabbiadoro (UD) c/o Ufficio Spiaggia n°7 Bar Aurora – Wind Village .

PROGRAMMA / REGOLAMENTO

ore 9:00 apertura evento, iscrizione, registrazione partecipanti, colazione di benvenuto

ore 10.00 briefing partecipanti

ore 10:30 SUP partenza dalla spiaggia

ore 10:45 altri mezzi partenza

ore 15:45 tempo limite arrivi

ore 15:45 seguono premiazioni e festeggiamenti