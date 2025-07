Stefano De Martino giovedì 24 luglio a Palmanova

Nuovo importante appuntamento in arrivo per la rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova. La splendida Piazza Grande della città Patrimonio Unesco si prepara a ospitare Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico italiano sarà protagonista nella città stellata giovedì 24 luglio, per presentare al pubblico il suo spettacolo dal titolo “Meglio stasera”, nel quale mostrerà al pubblico tutte le sfumature del suo variegato talento.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, e incluso nella rassegna Estate di Stelle, sono in vendita sul circuito Ticketonee lo saranno anche alla biglietteria del concerto, posta in Borgo Udine, dalle 19.30. Le porte al pubblico apriranno alle ore 20.00, sempre da Borgo Udine, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

“Meglio stasera che domani o mai”, cantava Miranda Martino negli anni ’60 in una piccola gemma musicale arrangiata da Ennio Morricone. Ed è proprio quello che pensa Stefano De Martino: stasera è il momento giusto per incontrarlo dal vivo, trascorrere un paio d’ore spensierate e, soprattutto, conoscerlo meglio. O forse… conoscerli meglio, perché Stefano non è mai uno solo. C’è lo Stefano narratore, che racconta la sua storia: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile ai tanti episodi che lo hanno portato dal negozio di frutta di famiglia al palcoscenico, prima come ballerino e poi come showman a tutto tondo. C’è lo Stefano crooner, che insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band—sospesa tra Carosone e Sanremo—porterà in scena giochi musicali, mash-up e virtuosismi canori, con una sola regola: non esiste mai una sola canzone per volta! C’è lo Stefano danzatore, che (nonostante, a suo dire, un po’ di ruggine accumulata nelle giunture) è pronto a rimettersi in ballo. E lo farà accompagnato da alcuni ballerini professionisti, ex colleghi di qualche stagione fa. La sfida è lanciata! C’è lo Stefano imprevedibile, quello che sa far ridere e intrattenere, tra gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.

Stefano De Martino inizia a danzare a dieci anni e nel 2007 vince una borsa di studio a New York, dove approfondisce la danza moderna e contemporanea. Dopo un’esperienza con la Complexions Contemporary Ballet in tour tra Nuova Zelanda, Australia e Hawaii, diventa un volto noto partecipando ad Amici di Maria De Filippi prima come concorrente e poi come ballerino professionista. Con il tempo si afferma come conduttore televisivo, lavorando in programmi di successo come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Nel 2024 debutta su Rai 1 alla guida di Affari Tuoi, consolidando la sua crescita nel mondo dell’intrattenimento. Versatile e carismatico, ha saputo trasformare la sua carriera da ballerino a showman completo, capace di coniugare danza, musica e ironia.

Prossimi appuntamenti della rassegna Estate di Stelle a Palmanova i concerti di Simone Cristicchi (30 luglio), Gigi D’Agostino (1 agosto), Bolero – Carmina Burana con l’Ensemble Symphony Orchestra (3 agosto) e Antonello Venditti (9 agosto).