Stefano Nazzi il 29 luglio al Castello di Udine con Indagini Live

Giornalista e scrittore, Stefano Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. È inoltre l’ideatore e autore del podcast “Indagini”, da anni in testa alle classifiche dei più ascoltati del genere true crime (nel 2024 il suo podcast è stato per 43 settimane consecutive sul podio della classifica di Spotify Italia ed è stato ascoltato in 118 paesi).

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.

Dal podcast Indagini è nato “Indagini Live”, confermando l’apprezzamento del pubblico anche nei principali teatri italiani: la tournee teatrale, che si sta concludendo in questi giorni, ha registrato 7 soldout al Teatro degli Arcimboldi a Milano, 3 soldout al Teatro Europauditorium di Bologna, 3 soldout al Teatro Colosseo di Torino, 3 soldout a Roma, tra gli applausi scroscianti all’ingresso del giornalista con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.

A grande richiesta, oggi, Stefano Nazzi annuncia sei date estive: il 29 luglio al Castello di Udine si terrà l’unico appuntamento nell’intero Nordest della penisola di “Indagini Live – una nuova storia. I biglietti per la data friulana – organizzata da VignaPR e FVG Live, in collaborazione con il Comune di Udine nell’ambito di Udinestate 2025 – saranno in vendita dalle ore 14:00 di mercoledì 26 marzo online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

La storia di cronaca raccontata e già amatissima da chi ha assistito allo spettacolo in queste ultime settimane è tra quelle che più hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze. Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze. Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi.

“È una storia intricata ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere“, così l’ha descritta Stefano Nazzi.

Questo il calendario completo di “INDAGINI LIVE – Una nuova storia” per l’estate 2025:

15 luglio – Ostia Antica, Teatro Romano

20 luglio – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli

22 luglio – Cernobbio, Lake Sound Park

25 luglio – Zafferana Etnea, Anfiteatro Falcone Borsellino

29 luglio – Udine, Castello di Udine

31 luglio – Marina di Pietrasanta, Teatro La Versiliana

STEFANO NAZZI – “Indagini Live – Una Nuova Storia”

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025 (inizio spettacolo ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima Gold € 35,00 + dp

Poltronissima Numerata € 31,00 + dp

Poltrona Numerata € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 26 marzo online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati

Presale esclusiva sul sito de Il Post dalle ore 14:00 di lunedì 24 marzo alle ore 14:00 di mercoledì 26 marzo