Stefano Nazzi lunedì 2 marzo al Politeama Rossetti di Trieste

Giornalista e scrittore, Stefano Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. È inoltre l’ideatore e autore del podcast “Indagini”, da anni in testa alle classifiche dei più ascoltati del genere true crime (nel 2024 il suo podcast è stato per 43 settimane consecutive sul podio della classifica di Spotify Italia ed è stato ascoltato in 118 paesi).

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. Dal podcast Indagini è nato “Indagini Live”, confermando l’apprezzamento del pubblico anche in tour nei principali teatri italiani, nel 2024 con il caso del Circeo e nel 2025 con il mostro di Firenze, che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze. Da pochi giorni sono terminate le prove e il nuovo tour di “Indagini Live” ha debuttato, con un doppio soldout al Teatro Degli Arcimboldi a Milano, con una nuova storia inedita, una storia che, come ha raccontato lo stesso Nazzi rispondendo a moltissime domande sui social, “è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconterò una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”.

Gli ultimi biglietti disponibili per l’unica tappa di Stefano Nazzi in Friuli Venezia Giulia, in programma alle ore 21:00 di lunedì 2 marzo al Politeama Rossetti di Trieste, sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it e alle biglietterie del teatro.

I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del pubblico nei confronti di Stefano e il legame di fiducia sempre più stretto che il giornalista ha creato negli anni con i suoi lettori e ascoltatori (anche per il 2025 il podcast da cui lo spettacolo teatrale prende il via è stato tra i più ascoltati in Italia ed è costante la sua presenza nella top 10 dei podcast più ascoltati nel nostro paese).

Per Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) e Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America (2025). La scorsa estate Nazzi ha debuttato con successo in prima serata su Rai3 con Il caso (prodotto da Ballandi). Da poche settimane è disponibile su Substack la newsletter settimanale Impronte, uno spazio dove continuare a condividere riflessioni, analisi e domande dietro i casi di cronaca.

Questo l’elenco aggiornato degli appuntamenti di INDAGINI LIVE 2026 che per la prima volta approderà anche all’estero, a Londra:

19 febbraio 2026 MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT

20 febbraio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano – SOLD OUT

2 marzo 2026 TRIESTE – Politeama Rossetti

4 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium – SOLD OUT

5 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium – SOLD OUT

6 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium

7 marzo 2026 BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena

9 marzo 2026 BRESCIA – Teatro Display

24 marzo 2026 LONDRA – Shepherd’s Bush Empire

09 aprile 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano

13 aprile 2026 CREMONA – Teatro Ponchielli

14 aprile 2026 GENOVA – Politeama Genovese – SOLD OUT

16 aprile 2026 BARI – Teatro Palatour

19 aprile 2026 PESCARA – Teatro Massimo

20 aprile 2026 ANCONA – Teatro delle Muse

24 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione – SOLD OUT

25 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione

27 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi

28 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi

30 aprile 2026 NAPOLI – Teatro Bellini

2 maggio 2026 MONTECATINI – Teatro Verdi

4 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo – SOLD OUT

5 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo

8 maggio 2026 PIACENZA – Teatro Municipale

9 maggio 2026 LEGNANO – Teatro Galleria

11 maggio 2026 SANREMO – Teatro Ariston

13 maggio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano

STEFANO NAZZI

“Indagini Live – Un’Altra Storia”

LUNEDÌ 2 MARZO 2026 (inizio spettacolo ore 21:00)

TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

Prezzi dei biglietti:

Premium Seat € 43,00 + dp

Platea Gold € 40,00 + dp

Platea Silver € 38,00 + dp

Platea Smart € 36,00 + dp

Galleria Gold € 36,00 + dp

Galleria Silver € 34,00 + dp

Galleria Smart € 30,00 + dp

Economy 1 € 25,00 + dp

Economy 2 € 22,00 + dp

Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it e alle biglietterie de il Rossetti.