Steve Vai, il chitarrista americano, fra i più grandi della storia, sabato 8 aprile in concerto a Jesolo

Dopo l’emozionante concerto di fine anno della meravigliosa Elisa, la città di Jesolo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: il concerto del leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate”. L’unica data italiana nel Nordest per Steve Vai è dunque in programma il prossimo sabato 8 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo (Ve), con inizio alle 21.00. I biglietti e gli speciali Vip Package per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita dalle 12.00 di venerdì 20 gennaio sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi.

“Ancora una volta Jesolo si onora di ospitare una stella della musica internazionale, uno dei più grandi chitarristi esistenti al mondo. – ha commentato l’assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio – La nostra città sta diventando sempre più attrattiva anche per artisti del calibro di Steve Vai, il cui concerto dimostra come stiamo alzando l’asticella e muovendo un ulteriore passo verso ciò che vogliamo diventare: una vera città di mare“.

Il tour prenderà il via da Lisbona il 24 marzo e si snoderà attraverso Spagna, Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Slovacchia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Grecia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia ed Estonia prima di concludersi ad Helsinki il 7 maggio. Steve Vai dichiara: «Il nostro precedente tour autunnale in Nord America è stato eccezionale. Io e la band siamo più allenati e pronti che mai. Sono entusiasta di portare finalmente la Hydra in Europa, mi è mancata durante l’ultimo tour in Europa. La risposta del pubblico a “Inviolate” è stata tremendamente positiva e lo abbiamo visto sulla stampa, nei numeri e nell’energia del pubblico e non vediamo l’ora di questo tour europeo.». Il prossimo 27 gennaio pubblicherà “Vai / Gash”, un album che ha tenuto nel cassetto per più di tre decenni. «Vai / Gash è stato scritto e registrato come una sorta di flusso di coscienza nel 1991, nell’arco di circa due settimane, come risposta al mio desiderio di avere un particolare tipo di musica da ascoltare mentre guidavo la mia Harley Davidson con i miei amici. Uno di loro era John “Gash” Sombrotto, la voce potente che potete ascoltare su questo disco. Ricorda un certo tipo di musica rock che mi piaceva da adolescente negli anni ’70. Queste registrazioni sono rimaste sullo scaffale per oltre 30 anni e saranno pubblicate ora, nel 2023». Finora dall’album sono state estratte tre canzoni: “She Saved My Life Tonight”, “In The Wind” e “Busted”.

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo lo Jesolo Punk Festival con Dropkick Murphys, Pennywise e The Rumjacks (5 febbraio 2023), Ermal Meta (25 febbraio 2023), Queen Extravaganza (21 aprile 2023) e Eros Ramazzotti (28 aprile 2023) e Sum 41 (10 giugno).