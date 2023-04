STREEAT Food Truck Festival a Udine da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio

STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, il primo e originale festival itinerante in Italia, che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i food truck, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a Udine. I truck coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per la 10° edizione dell’evento, da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. L’ingresso al festival è libero e aperto a tutti, info e orari su www.azalea.it

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. Come da tradizione le sfiziose proposte culinarie provenienti da ogni dove saranno proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi, tutti rigorosamente selezionati per garantire la qualità e lo stile che da sempre caratterizzano questa rassegna.

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare anche a Udine: arrosticini di pecora, pesce fritto, hamburger di Chianina, pita gyros greco, dolmades, tzatziki, fritto misto ascolano, hamburger gourmet e supplì romani, hamburger di Angus, patatine fritte, onion rings, nuggets di pollo, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, maiale toscano allevato allo stato brado e affumicato con legno di ciliegio, cannoli siciliani riempiti al momento, brisket, pulled pork, pastrami, roesti di patate con speck, formaggio di malga, carne salada trentina, brezel, strudel di mele, gnocco fritto con salumi, hamburger di salsiccia mantovana, bombette pugliesi cotte alla brace, panzerotti fritti e molto altro ancora.

STREEAT® Food Truck Festival aspetta tutti in Piazza Primo Maggio a Udine, da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio!