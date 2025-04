STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL: a Udine dal 30 aprile l’originale happening dedicato al cibo da strada su ruote

STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, il primo e originale festival itinerante in Italia, che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola, dove i protagonisti sono i food truck, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a Udine. I truck coloreranno e profumeranno il centro cittadino per la tredicesima edizione dell’evento, diventato ormai un appuntamento fisso in città, da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, per cinque imperdibili giornate dedicate al miglior cibo da strada italiano e internazionale.

Tantissimi saranno i cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. L’ingresso al festival, organizzato da Barley Arts, Zenit srl e Buono – Food & Events, in collaborazione con il Comune di Udine, è libero e aperto a tutti, info e orari su www.azalea.it .

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. I food truck di Streeat sono attentamente selezionati con rigidi parametri secondo cui i concetti di Gourmet, Design e On the Road convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.

Le proposte culinarie dei food truck, provenienti da tutta la penisola, sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia. L’esperienza gastronomica di Streeat risulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti. Per tutta la durata del festival saranno organizzati anche workshop e laboratori a ingresso libero per conoscere le ricette e la preparazione delle più iconiche pietanze street food. Fra i workshop (da giovedì 1 a sabato 3 maggio) troviamo quelli dedicati agli hamburger e smash burger, al pulled pork e al burrito messicano, alla pizza fritta e ai cannoli siciliani. Durante i laboratori (domenica 4 maggio) il pubblico potrà cimentarsi nella preparazione di impasti, dolci e arancini siciliani. Il programma completo su https://streeatfoodtruckfestival.it/ .

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare anche a Udine: Hamburger di Black Angus, roësti di patate di montagna con speck, carne salada e formaggio di malga, bocconcini di patate con speck e formaggio, scrigno dell’Alpe con maiale sfilacciato e cipolle caramellate, American BBQ, crêpes, pancake, waffel, smoothies, cupcake, bubble tea, maxi ciambelle, smash burger americano, hot dog di manzo, patatine fritte dolci e salate, cannoli siciliani riempiti al momento, hamburger di cervo e di cinghiale, panini con spalla di maiale allevato allo stato brado, panini con maiale iberico sfilacciato, hamburger di maiale Iberico, patate dolci fritte, polpette di maiale, piatti tipici indiani, pizza fritta napoletana, arrosticini di pecora, olive ascolane, pesce fritto, burritos, tacos e nachos messicani, piadine artigianali farcite e molto altro ancora.

Qui l’elenco dei food truck che serviranno il pubblico di Piazza Primo Maggio nei prossimi giorni:

Black Angus Food Truck, BBQ Chianina Station, Trentintrac, Ciccio’s Smoke, Dalila’s Street Bakery, Food Shack, Mr Potato Belgian Fries, Gipsy Big Food, Marchese Cannoli, Pordobrado, Porko Iberico, Indian Street Food, Fritt And Furios, Scottadito, La Sicilia, Awakte Cucina Messicana, La Piadineria Artigianale Carboni.

STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL

Il più importante festival dedicato al cibo di qualità su ruote

MERCOLEDÌ 30 APRILE : 18:00 – 01:00

GIOVEDÌ 1 MAGGIO : 11:00 – 01:00

VENERDÌ 2 MAGGIO : 18:00 – 01:00

SABATO 3 MAGGIO : 11:00 – 01:00

DOMENICA 4 MAGGIO : 11:00 – 00:00

UDINE, Piazza Primo Maggio

INGRESSO LIBERO

Iscriviti all’evento