Street Food a Udine dal 16 al 19 marzo 2023

Dopo il successo di pubblico delle prime tappe, svoltesi nei primi due week-end di marzo con oltre 100mila visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food – la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino – sarà ad Udine. La VII tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà dal 16 al 19 marzo in Piazza Primo Maggio(giovedì 16 dalle ore 18.00 alle 24.00, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo dalle 12.00 alle 24.00).La manifestazione si avvale del patrocinio dell’ AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada). Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.