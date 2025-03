Studio sugli impatti economici e sociali dei grandi concerti nell’estate 2024 in Friuli Venezia Giulia

L’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con FVG Music Live srl e Vigna PR srl – i due principali promoter live della regione – ha condotto uno studio approfondito sugli impatti economici e sociali dei grandi concerti che si sono svolti nell’estate 2024 in Friuli Venezia Giulia, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG.

Lo studio del gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura conferma come questi eventi rappresentino un potente attrattore turistico e un motore di sviluppo economico per la regione, creando un notevole indotto e un consistente gettito fiscale per il territorio.

Valore Turistico dei Grandi Eventi:

Attrattività Turistica: Più del 20% degli intervistati ha dichiarato di aver visitato le località dei concerti per la prima volta in assoluto, sottolineando l’efficacia di tali eventi nell’attrarre nuovi turisti;

Notorietà del Territorio: I concerti contribuiscono a rafforzare l’immagine del Friuli Venezia Giulia come destinazione attrattiva per eventi di rilievo, con Trieste riconosciuta per la sua offerta culturale e Lignano Sabbiadoro per l’intrattenimento e gli eventi musicali;

Destagionalizzazione: Gli eventi musicali estivi favoriscono la destagionalizzazione del turismo, distribuendo i flussi turistici su un periodo più ampio e sostenendo l’economia locale anche al di fuori dell’alta stagione.

Impatti sociali (dati statistici rilevanti):

Presenze: I concerti analizzati hanno attratto oltre 90.000 partecipanti nelle due località regionali;

Partecipanti: Forte eterogeneità tra i partecipanti ai diversi concerti in termini di età, abitudini e propensione alla spesa. I giovani (under 25) hanno preferito i concerti di Sfera Ebbasta e Calcutta, mentre un pubblico più adulto ha partecipato ai concerti di Trieste e un pubblico internazionale ha partecipato al concerto di Andreas Gabalier;

Sentiment analysis: Analisi delle emozioni espresse sui social media. L’evento di Ultimo ha generato affetto, Max Pezzali nostalgia, Andreas Gabalier e Calcutta riconoscenza;

Conoscenza del territorio: Oltre il 20% degli intervistati non era mai stato a Trieste o Lignano;

Opinioni sugli eventi: I partecipanti riconoscono l’importanza dei concerti per l’economia e il turismo locale, soprattutto quelli a Lignano e Trieste.

Importanza per il Turismo del Friuli Venezia Giulia:

Indotto Economico: I grandi eventi generano un significativo indotto economico attraverso le spese per alloggio, ristorazione, trasporti, servizi locali, attività di intrattenimento, acquisti negli esercizi pubblici;

Gettito Fiscale: L’incremento delle entrate fiscali derivante dagli eventi sostiene le casse regionali e comunali, finanziando in parte servizi e infrastrutture a beneficio della comunità;

Promozione del Territorio: La risonanza mediatica, le interazioni sui social media che intercettano nuove tipologie di pubblico e la visibilità offerta dai concerti promuovono il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale, attirando ulteriori investimenti e flussi turistici.

Impatti economici (dati rilevati):

Spese sostenute dagli organizzatori: Ammontano a oltre 2 milioni di euro che hanno generato effetti prevalentemente a favore di imprese locali;

Spese sostenute dai partecipanti: Il valore medio stimato è di 8,5 milioni di euro, in primis per il viaggio e per mangiare;

Stima dell’impatto economico: Il valore medio è pari a 10,85 milioni di euro;

Impatto indiretto: Considerando le spese degli organizzatori e l’impatto indiretto (moltiplicatori 1,25; 1,45; 1,75), si arriva a valori medi tra 13 e 19 milioni di euro, con dei massimi che oscillano tra 19 e 27 milioni;

Gettito fiscale: Gettito fiscale medio diretto di oltre 2,5 milioni di euro, con un valore aggiunto indiretto che varia dai 3,3 ai 4,7 milioni di euro.

Dichiarazioni:

Prof. Francesco Marangon, Responsabile Scientifico: “I risultati della ricerca confermano il ruolo strategico dei grandi eventi musicali per il turismo del Friuli Venezia Giulia, con impatti positivi concreti che si riflettono sull’economia e sull’immagine della regione.”

Dott. Luca Tosolini, Amministratore FVG Live srl: “Investire in eventi di qualità significa investire nel futuro turistico del nostro territorio, creando opportunità di crescita e sviluppo sostenibile.”

Dott. Luigi Vignando, Amministratore Vigna PR srl: “La collaborazione con l’Università di Udine ci ha permesso di quantificare il valore aggiunto dei concerti, dimostrando il loro contributo alla vitalità economica e culturale della regione, dandoci inoltre dei parametri per migliorare il lavoro futuro.”

Calendario concerti Estate 2025 in FVG:

8 giugno – Cesare Cremonini – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

14 giugno – Franco 126 – Castello Udine

21 giugno – Marco Mengoni – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

22 giugno – Alanis Morissette – Villa Manin Codroipo (GO!2025 & Friends)

23 giugno – St. Vincent – Udine Castello

24 giugno – Massive Attack – Gorizia Casa Rossa Arena (GO!2025)

25 giugno – Cat Power sings Bob Dylan – Udine Castello

28 giugno – Brunori Sas – Villa Manin Codroipo

29 giugno – Ultimo – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

2 luglio – Irama – Villa Manin Codroipo

3 luglio – Thirty Seconds To Mars – Gorizia Casa Rossa Arena (GO!2025)

4 luglio – Ghali – Villa Manin Codroipo

5 luglio – Anna – Villa Manin Codroipo

5 luglio – Lazza – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

9 luglio – Sting – Villa Manin Codroipo (GO!2025 & Friends)

11 luglio – Nayt – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria

17 luglio – Robbie Williams – Trieste Stadio Nereo Rocco (GO!2025 & Friends)

20 luglio – Riccardo Muti – Villa Manin Codroipo

7 agosto – Fantastic Negrito – Trieste Castello San Giusto

9 agosto – Nino D’Angelo – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria

22 agosto – Psicologi – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria