Sum 41 a Jesolo sabato 10 giugno 2023

A meno di venti giorni dal grande Concerto di fine anno del 31 dicembre con protagonista la star della musica italiana Elisa, la città di Jesolo annuncia un nuovo grande evento internazionale. Sabato 10 giugno 2023 il Palazzo del Turismo ospiterà una delle band che hanno fatto la storia del punk rock mondiale degli ultimi 20 anni, i Sum 41. A Jesolo porteranno l’unica data nel Nordest dei soli due concerti italiani della tournée nella quale presenteranno live l’ultimo album “Order and Decline”, oltre a tutti i loro grandi successi. I Sum 41 sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop- rock-punk internazionale, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skills testimoniate dalle centinaia di date e da sold out incredibili come quelli – di queste settimane – del tour australiano e asiatico con i biglietti polverizzati in prevendita. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Il gruppo si forma in Canada nel 1996 con il nome di Kaspir, ma cambia presto nome in Sum 41, per ricordare l’incontro dei componenti durante un concerto avvenuto 41 giorni dopo l’inizio dell’estate dello stesso anno. Influenzati dalle sonorità degli Iron Maiden, dei Green Day e degli Judas Priest, debuttano nel 2000 con l’EP “Half Hour of Power”. L’esordio è positivo, dal momento che alcune canzoni vengono utilizzate come colonne sonore di film e videogiochi. La band raggiunge il successo con il primo album “All Killer No Filler” (2001), che vende oltre 15 milioni di copie. Dal CD vanno ricordate in particolare “Fat Lip”, che scala le classifiche di tutto il mondo durante l’estate, “Motivation” e “In Too Deep”, che nel 2002 vince il MuchMusic Video Awards nella categoria “Best Rock Video”. Il secondo singolo è “What We’re All About” (2002), che verrà scelto nella tracklist del videogioco della EA Sports NHL 2002 e successivamente inserito nella colonna sonora del film Spider-Man. I Sum 41 nascono come band pop punk, ma negli anni si avvicinano anche ad altri generi musicali quali il punk rock, l’hardcore punk, l’alternative rock e il metal, che troviamo per esempio nelle famose canzoni “Still Waiting” (2002) e “Pieces” (2004), per poi tornare allo stile originario con il quinto album “Underclass Hero”. In tutta la loro carriera artistica hanno pubblicato sette album in studio, due dal vivo e una raccolta. Gli ultimi lavori sono “13 Voices” (2016), che segna il ritorno di Dave Baksh, e “Order in Decline” (2019).

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo il Concerto di fine anno di Elisa (31 dicembre), lo Jesolo Punk Festival con Dropkick Murphys, Pennywise e The Rumjacks (5 febbraio 2023), Ermal Meta (25 febbraio 2023), Queen Extravaganza (21 aprile 2023) e Eros Ramazzotti (28 aprile 2023).