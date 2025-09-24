SUNSET IN THE CASTLE – DEGUSTANDO IL FVG. Dj Claptone la star al Castello di Udine sabato 27 settembre

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, che hanno visto protagonisti tra gli altri Bob Sinclar, Benny Benassi e Jimmy Sax, torna un evento entrato nel cuore del pubblico del Friuli Venezia Giulia e non solo, Sunset in the Castle – Degustando il FVG, happening che unisce il meglio della musica internazionale, la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue d’eccezione.

A far ballare il pubblico all’ora del tramonto sarà il dj tedesco Claptone, artista mascherato e misterioso salito alla ribalta nel 2013 e capace di conquistare i palchi dei principali festival mondiali, tra cui i celebri Tomorrowland e Coachella. Importantissime le novità di questa edizione, con l’evento che si sposta da giugno a fine settembre, per la precisione sabato 27 settembre (dalle 18.00), caratterizzandosi come happening di chiusura della stagione dei grandi live estivi del Friuli Venezia Giulia. Nuova sarà anche la venue che, grazie alla diponibilità del Comune di Udine, si sposta nel piazzale del Castello, luogo simbolo degli eventi di qualità della città. Confermatissimo è invece il format dell’evento, che unisce musica, eleganza e grande gastronomia. Dalle 18.00 alle 21.00 il pubblico potrà infatti degustare i vini di alcune cantine del Friuli Venezia Giulia – Vigneti Pittaro, Borgo Sant’Andrea, Fantinel – abbinate a quattro proposte gastronomiche proposte da Prosciuttificio Bagatto, Cucina di Carnia, Belvedere Ristorante e Frasca Pozzar. Oltre al già citato Claptone, a far ballare il pubblico si alterneranno alla consolle Tommy Vee, Einstein Doctor DJ, Andrea Lizzio, Es Vedrà Project e Daniel Vitagliano. I biglietti per la quinta edizione di Sunset in the Castle – Degustando il FVG, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Zenit srl, PromoTurismo FVG e Comune di Udine, saranno di due tipologie, a 45 Euro e 55 Euro (entrambi più diritti di prevendita), a seconda del numero di degustazioni, acquistabili sui circuiti Ticketone e Ticketsms. Per raggiungere in sicurezza l’evento sarà attivo anche un servizio bus andata e ritorno con partenza da Majano alle 17.00 e fermate a San Daniele e Fagagna. Info su www.promajano.it. Per prenotazioni è possibile contattare anche i numeri: +39 348 0165383 e +39 3490587353.

La star della consolle Claptone è una delle figure più affascinanti e riconoscibili della scena elettronica mondiale. Mascherato e misterioso, ma riconosciuto ovunque per il suo stile inconfondibile, ha conquistato le piste da ballo e i più grandi palchi internazionali – da Tomorrowland a Coachella – con un mix irresistibile di house, deep house e indie-pop. Autore di tre album di successo e di remix celebrati (tra cui quello di ”Cold Heart” di Elton John e Dua Lipa), ha collaborato con artisti del calibro di Seal, Barry Manilow e Michael Kiwanuka. Votato per cinque anni consecutivi come miglior DJ House al mondo secondo DJ Mag, Claptone è anche fondatore della label Golden Recordings, oggi punto di riferimento per gli appassionati del genere. La sua presenza al Sunset in the Castle 2025 conferma nuovamente la portata internazionale di questo evento.

Tutte le info su www.promajano.it