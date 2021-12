Super Green Pass, le regole da lunedì in tutta Italia. Cosa si può fare e cosa no

Scatteranno le regole del Super green pass in tutta Italia da lunedì 6 dicembre, per terminare il 15 gennaio. Ma cosa cambia?

Per sedersi ai tavolini al chiuso, da lunedì 6 dicembre sarà necessario avere con se il Super Green Pass, quindi potranno sedersi all’interno dei locali solamente i vaccinati e iguariti. Per bere un caffè o una bevanda al bancone del bar non è richiesto nessun tipo di certificazione. Stesso discorso vale per chi si siede all’aperto, anche di un ristorante, o per acquistare cibo e bevande da asporto. Ai clienti degli alberghi se vanno al bar o al ristorante della struttura basterà invece il Green Pass base. Per gli esterni serve il Super Green Pass.

All’aperto la mascherina va sempre tenuta per coprire naso e bocca in zona gialla, arancione o rossa. In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, anche se diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze

Per entrare nei Cinema, teatri, concerti, circhi, locali di intrattenimento servirà avere il Super Green Pass. Stesso discorso vale per gli stadi, palazzetti dello sport e impianti sportivi: potrà accedere solamente chi ha con se il Super Green Pass. Le persone non vaccinate non potranno accedere.

Nelle sagre e mercati all’aperto non è necessario avere il Green Pass. Se si svolgono all’aperto ma all’interno di spazi delimitati, come campi sportivi, serve il Green Pass. Se gli eventi sono svolti al chiuso invece ci vuole il Super Green Pass.

Discoteche e sale da ballo aperte, anche nelle regioni di colore giallo o in arancione. 50% di capienza al chiuso, 75% all’aperto. Ballo libero in pista, ma obbligo di mascherina quando si va al bancone del bar o in bagno. Obbligatorio mantenere il distanziamento di 2 metri mentre si balla.

A un banchetto di nozze, alla festa che segue una cresima, una prima comunione o una cerimonia civile o religiosa, si può accedere con il Green Pass base. La regola cambia se si passa in zona rossa. In questo caso le feste sono vietate.

Per utilizzare i mezzi pubblici i ragazzi con più di 12 anni dovranno avere il Green Pass base (tampone molecolare valido 72 ore o antigenico valido 48 ore).