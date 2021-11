Super Green Pass: si inizia da lunedì in Friuli Venezia Giulia. Le nuove regole

Le nuove regole del Super green pass partiranno prima in Friuli Venezia Giulia. Infatti entreranno in vigore da lunedì 29 novembre. Lo dispone il documento del governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi, anticipando di una settimana la decorrenza fissata per lunedì 6 dicembre in tutta Italia.

Escusi dalle limitazioni del super green pass i vaccinati e chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi precedenti

per chi invece non ha i requisiti per il super green pass, vietato l’accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti all’interno.

nelle prossime ore dovrebbe venir aggiornata l’applicazione C-19 per il controllo dell’attentato verde.

Per tutti, da lunedì, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’aperto

Le disposizioni relative ai mezzi di trasporto pubblici locali entreranno in vigore, come in tutta Italia, dal 6 dicembre.