SuperEnalotto: vinto il 6 da 90 persone (4.000.000 di euro a testa). 37 milioni in FVG

E’ stata una serata fortunatissima per gli appassionati del SuperEnalotto e soprattutto per i 90 vincitori del ‘6’ da record.Nell’appuntamento serale con l’estrazione del SuperEnalotto – segnala l’agenzia Agimeg – è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021.Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. Le vincite più alte di sempre al SuperEnalotto 371.133.424,51 il 16/02/2023 nella Bacheca dei Sistemi209.160.441,54 il 13/08/2019 a Lodi177.729.043,16 il 30/10/2010 nella Bacheca dei Sistemi163.538.706,00 il 27/10/2016 a Vibo Valentia156.294.151,36 il 22/05/2021 a Montappone le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:

Campania 14

Friuli Venezia Giulia 9

Sicilia 9

Calabria 9

Marche 7

Lazio 7

Lombardia 7

Puglia 7

Liguria 4

Piemonte 4

Emilia Romagna 4

Toscana 3

Veneto 2

Abruzzo 2

Trentino Alto Adige 1

Umbria 1



Ecco il dettaglio delle vincite

Numero quote Ricevitoria Indirizzo

6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)

5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)

5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)

3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)

3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)

3 TABACCHI NUVOLI PIAZZA KENNEDY 14 18 PALESTRINA (RM)

2 FUMI E PROFUMI VIALE FRIULI 5 CORMONS (GO)

2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)

2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT’ANTIMO (NA)

2 BAR PASTICCERIA DOLCI SFOGLIE VIA DEI PINI 56 CASAL VELINO (SA)

2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)

1 TABACCHERIA ARCOBALENO VIA DEL LAGACCIO 66 GENOVA (GE)

1 TABACCHI STADIO VIA NOVARA 123 MILANO (MI)

1 SISAL ENTERTAINMENT SPA VIA U. BASSI 6 MILANO (MI)

1 CAFE’ CENTRAL STATALE 31 ALESSANDRIA 165 CASALE MONFERRATO (AL)

1 EDICOLA CARTOLERIA VIA TORINO 38 CAREMA (TO)

1 TABACCHERIA LANTERI CLAUDIO PIAZZA MATTIROLO 15 C TORINO (TO)

1 BAR H VIA SOSPELLO 146 TORINO (TO)

1 TABACCHERIA FRANCESCA VIA CIMABUE 2 B PIOLTELLO (MI)

1 TABACCHERIA DEL DOMM VIA DOGANA 1 MILANO (MI)

1 EDICOLA TABACCHI VIA ALCIDE DE GASPERI 22 A ROVETTA (BG)

1 BAR EDICOLA STAZIONE LARGO MATTEOTTI 2 3 TOSCOLANO-MADERNO (BS)

1 BAR TABACCHI CA’ ROSSA VIA 5 GIORNATE 1716 CARONNO PERTUSELLA (VA)

1 TABACCHERIA VIA ROMA 47 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

1 CASONATO DIEGO VIA DEI MILLE 318 A ROVIGO (RO)

1 ALBA CHIARA VIA ORIANI 8 A TRIESTE (TS)

1 TABACCHERIA CORBO BRESSANI MARA PIAZZA ALDO MORO 5 ATTIMIS (UD)

1 EDICOLA GIACOMI VIA DIAZ 63 BOLZANO (BZ)

1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)

1 TABACCHI N 16 VIA PO’ 31 D CATTOLICA (RN)

1 TABACCHERIA GUALANDI MARCELLO VIA GORDINI 24 2 VALSAMOGGIA (BO)

1 BERNARDI SARA VIA MONARI 14 VERGATO (BO)

1 TABACCHERIA MAGNANINI VIA GIOVANNI XXIII 105 CARPI (MO)

1 INTERNO 44 VIA ANITA GARIBALDI 44 GROSSETO (GR)

1 TABACCHERIA MERZI VIA MATTEOTTI 60 FABBRICO (RE)

1 EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI SNC SNC BORGO SAN LORENZO (FI)

1 BAR PLINIO VIA ARETINA 135 137 PONTASSIEVE (FI)

1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)

1 GRAN CAFF MARIANIELLO PIAZZA COTA 38 PIANO DI SORRENTO (NA)

1 DAGEST SRLS STATALE S.S. 7 KM. 632 176 SN MASSAFRA (TA)

1 BAR TABACCHI MICUNCO VIA BRIGATA BARI 11 E BARI (BA)

1 RICEVITORIA VIA DANTE 198 BARI (BA)

1 BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)

1 TABACCHERIA IMPAGNATIELLO VIA FRANCESCO CRISPI 26 FOGGIA (FG)

1 RIVENDITA TABACCHI GALIERI VIA TARANTO – LECCE 39 FRAGAGNANO (TA)

1 BAR MEDITERRANEO VIA EUROPA 201 203 205 TARANTO (TA)

1 CAFFE’ MERAVIGLIAO STATALE 106 BIVIO MARINA DI STRONGOLI SNC STRONGOLI (KR)

1 TABACCHI DURANTE VIALE DEI MILLE 166 LAMEZIA TERME (CZ)

1 BAR DE CHIARA VIA KENNEDY 140 RENDE (CS)

1 TABACCHI BATTAGLIA CORSO VITTORIO VENETO 86 RAGUSA (RG)

1 SISAL MATCH POINT VIA TOMMASO CAMPANELLA 204 CATANZARO (CZ)

1 KROTON BAR VIA V. VENETO 104 CROTONE (KR)

1 BAR MARACANA’ VIALE S. MARTINO IS.12 403/07 MESSINA (ME)

1 TABACCHI VIA GAETANO LA LOGGIA 186 A PALERMO (PA)

1 TABACCHI RANDAZZO VIA FALCONE E BORSELLINO 39 MARINEO (PA)

1 TABACCHI VIALE E BERLINGUER 1 SOMMATINO (CL)

1 TABACCHI CORSO VITTORIO EMANUELE 256 VILLABATE (PA)

1 PITTI BAR RICEVITORIA VIA ERASMO GATTAMELATA 87 89 ROMA (RM)

1 TABACCHI GIOCHI E SERVIZI VIA II GIUGNO 7 CIAMPINO (RM)

1 TABACCHERIA DE SANTIS VIA ROMA 80 PIGNATARO INTERAMNA (FR)

1 GOLD CAFFE’ VIA ROMANA 71 CITTA’ DI CASTELLO (PG)

1 BAR ROSENGARTEN VIALE DELLO SPORT 8 FIUGGI (FR)

1 BANCO LOTTO VIA ELPIDIENSE SUD 40 MONTEGRANARO (FM)

1 BAR NATALE VIA DEL CIRCUITO 161 PESCARA (PE)

1 BAR BELVEDERE PIAZZA LUCA DA PENNE 27 28 PENNE (PE)

1 CARTOLERIA ARENA GIOCHI E SERVIZI VIA DOMENICO FONTANA 183 NAPOLI (NA)