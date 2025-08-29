Teenage Dream venerdì 29 agosto a Lignano Sabbiadoro. La festa dedicata agli anni 2000

È “la festa di tutti”, il concerto che non c’era mai stato, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina e con gli amici a fine serata. Si chiama TEENAGE DREAM ed è il più grande concerto party dedicato agli anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere interamente, soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da più di vent’anni creano aggregazione e divertimento.

TEENAGE DREAM è soprattutto una vera e propria festa con un live show che, oltre alle hit di Disney Channel, include le colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, le canzoni degli One Direction e di tanti altri protagonisti di quegli anni, che hanno segnato almeno due generazioni di ragazze e ragazzi.

Virale sui social con oltre 20 milioni di visualizzazioni su Tik Tok, 250 mila followers su Tik Tok e oltre 200 mila su Instagram, Teenage Dream è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione live con oltre 100.000 biglietti venduti facendo cantare e ballare migliaia di persone nelle principali rassegne estive della penisola italiane: l’unica data in Friuli Venezia Giulia è confermata per venerdì 29 agosto (apertura porte ore 19:30, inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e sarà il gran finale di “Nottinarena”.

Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita online su Ticketone.it e direttamente alla cassa dell’Arena Alpe Adria (domani sera, a partire dalle ore 18:00).

TEENAGE DREAM è, infine, il luogo sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui ci si ritrova con le amiche e gli amici, in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità.

L’appuntamento di domani, venerdì 29 agosto, è uno dei più importanti eventi per i giovani dell’intera estate in Friuli Venezia Giulia e sarà l’evento conclusivo di “Nottinarena 2025”, la rassegna ideata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG, che ha portato in scena alcuni nomi importanti del panorama artistico italiano (Enrico Brignano, Nayt, Nino D’Angelo, gli Psicologi e la festa Voglio Tornare Negli Anni ’90).

TEENAGE DREAM

VENERDÌ 29 AGOSTO 2025 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: posto unico € 20,00 + dp

Ultimi biglietti in vendita online su Ticketone.it e alla cassa dell’Arena Alpe Adria (dalle ore 18:00 di venerdì 29 agosto)