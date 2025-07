Teho Teardo e Cristina Donà a In\Visible Cities

In attesa di conoscere il programma completo dell’11^ edizione di In\Visible Cities, che dal 27 agosto al 7 settembre farà tappa a Gorizia, Nova Gorica e a Gradisca d’Isonzo, il Festival Urbano Multimediale svela due importanti eventi che si terranno proprio nella città fortezza il 3 il 6 settembre: Teho Teardo e Cristina Donà, porteranno in scena le loro nuove performance musicali. È così che Gradisca d’Isonzo si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico unico nel suo genere, in cui musica, cinema, danza e contemporaneo, la faranno da padrone. Le prenotazioni sono aperte dall’8 luglio. Per riservare il proprio posto è necessario inviare un Whatsapp o SMS al numero 328 8535125 indicando Nome, Cognome, Spettacolo, Numero di biglietti. Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito.

ACQUA, PORTA VIA TUTTO – Il 3 settembre alle 21, il Teatro Nuovo, nella corte del Castello di Gradisca, ospiterà “Acqua, porta via tutto”, cineconcerto con musica dal vivo firmata da Teho Teardo. In questa produzione originale – frutto della collaborazione tra Cinemazero, Pordenone Docs Fest 2024 e Luce Cinecittà – le immagini dell’archivio LUCE, nel centenario dalla sua fondazione, scorreranno sullo schermo, mentre la musica farà da contrappunto. Un’opera che unisce le musiche del compositore pordenonese, con la creatività e i talenti di Roland Sejko (David Donatello e Nastro D’argento), alla regia e i testi – in versi, composti per l’occasione – di Gian Mario Villalta (premio Viareggio per la poesia). Un’opera che celebra l’acqua, la sua bellezza, la sua cruciale importanza per il mondo di oggi, in tutte le sue forme ed essenze. E lo fa portando con sé un messaggio chiaro: l’acqua è una risorsa sempre più rara e “dimenticata”, un elemento fondante per le nostre esistenze. Sul palco, insieme a Teardo, alla chitarra baritona ed elettronica, ci saranno Laura Bisceglia e Flavia Massimo al violoncello e voce, Igor Legari al contrabbasso. Un evento inserito anche nella programmazione di ARS – Arti Relazioni Scienze, che inviterà il pubblico a riflettere sui temi ambientali, a lasciarsi trasportare, a cambiare prospettiva.

SPIRITI GUIDA – Il 6 settembre, sempre alle 21, nella corte del Castello, sarà la volta di Cristina Donà, protagonista di “Spiriti Guida”, un concerto che si annuncia come un viaggio musicale intimo e potente, in prima regionale. Insieme a Saverio Lanza, polistrumentista e co-autore, Donà darà vita a uno spettacolo che intreccerà le sue canzoni con le opere degli artisti che l’hanno ispirata: da Battisti ai Bee Gees, da Monteverdi a Sinead O’Connor, dai Beatles a Battiato. In un flusso continuo, tra voce, chitarre, elettronica e danza, emergeranno frammenti di memoria collettiva e bellezza, in un omaggio poetico e vibrante con “spiriti guida” che hanno segnato il suo percorso.

Due serate uniche, due concerti che sapranno lasciare il segno.

Foto: Claudia Pajewski