Tempo di vacanze: attrezzi necessari in auto

Scuole terminate: è tempo di vacanza. Finalmente si torna a viaggiare e sono tantissimi i nostri lettori che hanno prenotato vacanze mille chilometri più a sud. Un viaggio lungo e bello attraverso lo Stivale. Per farlo però bisogna essere pronti ed avere la propria vettura perfettamente equipaggiata. Sicuramente è necessaria la cassetta degli attrezzi per qualche riparazione rapida.

Foto degli strumenti tratta da auto-doc.it

Conosci l’uso di ognuno di questi strumenti? In questo articolo proviamo a descriverne l’uso.

Cosa contiene la cassetta per gli attrezzi

Attrezzatura per il parabrezza: da portare in auto sicuramente spazzole da ricambio perchè anche in estate può capitare un imprevisto simile . Nella valigetta in genere troviamo tutto ciò che agevola la sostituzione di un parabrezza. Ventosa con Cricchetto. Passafilo a T. Spatola. Protezione sottile per montanti molto vicini al parabrezza . Protezioni per cruscotto. Gancio bloccafilo. Bobina di filo da taglio in fibra 50m. Bobina di filo da taglio metallico 50 m.

da portare in auto sicuramente spazzole da ricambio perchè anche in estate può capitare un imprevisto simile . Nella valigetta in genere troviamo tutto ciò che agevola la sostituzione di un parabrezza. Attrezzi bordatubi: utili per dare una controllata ai freni .

utili per dare una controllata ai freni Attrezzi smontaggio modanatura: utili per dare una sistemazione all’abitacolo.

utili per dare una sistemazione all’abitacolo. Attrezzi per rivettatura : necessari per dare una sistemata alla carrozzeria.

: necessari per dare una sistemata alla carrozzeria. Bussole : si utilizzano anche per cambiare un pneumatico se è necessario

: si utilizzano anche per cambiare un pneumatico se è necessario Cacciaviti e chiavi esagonali: utilizzabili per la risoluzione di tanti piccoli problemi.

Perchè averla in auto

Avere la cassetta degli attrezzi in auto è necessario per affrontare un viaggio in assoluta sicurezza. Bisogna però prestare massima attenzione ed avere solo ed esclusivamente cassette degli attrezzi valide per l’auto in caso contrario può diventare veramente pericoloso infatti alcuni attrezzi possono essere da scasso! In ogni caso avere in auto gli attrezzi giusti per poter dare una sistemazione veloce alla propria auto prima di arrivare all’officina più vicina può essere importante se non fondamentale. In strada gli imprevisti possono sempre: La cassetta per gli attrezzi è un must have: è necessario averla in particolare quando l’auto non è perfettamente nuova e si affrontano viaggi lunghi, ovviamente non tutti noi siamo in grado di utilizzare gli attrezzi per auto. Per utilizzare il contenuto di una cassetta degli attrezzi bisogna avere competenze e nozioni base che non tutti hanno. L’uso infatti, può essere professionale o no, non deve essere improvvisato. Scegliere la giusta cassetta degli attrezzi è importante infatti bisogna essere consapevoli che ve ne sono differenti per contenuto e prezzo ed addirittura numero di pezzi presenti. Quando si cambia auto poi, buona parte della cassetta degli attrezzi non serve più infatti chiavi, cacciaviti ed altro non sono mai universali.