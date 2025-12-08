Temporary Store Natalizio a Udine in piazza XX Settembre

Fino al 6 gennaio, ai “Combattenti” di piazza XX Settembre, il Temporary Store ideato da Confartigianato Udine e Cna Fvg. Aperto ogni giorno dalle 10 alle 18. Chiuso il 25 e il 26 dicembre e 1° gennaio.

Il presidente di Confartigianato Udine Tilatti: «L’artigianato ha un ruolo strategico nel mantenere viva la città».

Il vicesindaco Venanzi: «Non c’è Natale senza gli artigiani. Udine è resiliente, in dodici anni ha perso il 20% delle sue attività, ma il calo è decisamente inferiore a quello registrato nelle altre città del Nordest».

Cioccolatini squisiti da gustare e bellissimi da vedere, bottoni e addobbi natalizi in ceramica, accessori tessili per la casa, saponi naturali, sartoria e piccoli ricami, termoarredi di design, gioielli e decorazioni, cosmesi, angeli in legno e stoffa, complementi d’arredo e, naturalmente, gli immancabili panettoni, soffici, gustosi, originali nei gusti e nelle proposte regalo: è questa l’essenza del Temporary Store natalizio organizzato a Udine da Confartigianato Imprese Udine e Cna e che, inaugurato ieri (venerdì 5 dicembre), resterà aperto fino al 6 gennaio nella splendida cornice di piazza XX Settembre, ridando vita al negozio “Ai Combattenti”, chiuso da pochi mesi per cessata attività.

«Non c’è Natale a Udine senza gli artigiani», ha affermato il vicesindaco Alessandro Venanzi, tagliando il nastro alla presenza dei 14 artigiani che sono presenti con i loro prodotti e dei presidenti di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, di Cna Udine, Luca Tropina, e la presidente zonale di Udine per Confartigianato, Eva Seminara. «Con voi – ha aggiunto – abbiamo fatto molti esperimenti e questa presenza continua lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue». Il presidente Tilatti ha sottolineato «il ruolo strategico dell’artigianato nel mantenere viva la città sia dal punto di vista economico che sociale. Le nostre attività – ha sottolineato – sono un presidio di relazioni e di sicurezza. Quest’anno avevamo a disposizione questo bel negozio nel cuore della città e abbiamo subito colto l’opportunità per contribuire a rendere viva la piazza su cui si affaccia».

Udine, ha ricordato il vicesindaco Venanzi, «sta dimostrando di avere una certa resilienza nell’ambito delle sue attività economiche rispetto ad altre città della regione e all’andamento del Nordest. Negli ultimi dodici anni ha chiuso il 20% delle attività, una percentuale comunque inferiore al 34% di Trieste, al 27% di Treviso e al 25% di Vicenza. Nello stesso periodo il potere d’acquisto in città è calato del 15 per cento». A supporto della rete commerciale, dallo scorso 1° dicembre si è aperto il Bando comunale da 1,4 milioni destinato alle micro e piccole imprese del commercio e dell’artigianato e le domande per il contributo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2026. Presente al taglio del nastro anche l’assessore comunale al Patrimonio Gea Arcella.

Il Temporary Store è stato organizzato grazie al fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Cata Artigianato Fvg.Sarà aperto fino al 6 gennaio, ogni giorno con orario continuato dalle 10 alle 18. Chiuso dal 25 al 26 dicembre e il 1° gennaio.