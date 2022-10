Tenere unito il team di un’azienda con attività mirate

Far parte di un’azienda, al giorno d’oggi, non significa più solo portare a termine le mansioni e attendere lo stipendio a fine mese. Il mercato del lavoro sta cambiando e sta portando con sé importanti novità, soprattutto per il subentro delle nuove generazioni.

Questo significa che stanno emergendo individualità e innovazioni anche da un punto di vista del welfare aziendale che, oggi, coinvolge o dovrebbe coinvolgere tutti i collaboratori, inclusi quelli attivi da remoto.

Tutte queste novità richiedono un grosso sforzo da parte delle aziende per favorire produttività e benessere e, quindi, per migliorare quello che è stato definito come “work-experience”. Per farlo è necessario investire in attività di vario genere, soprattutto nelle grandi città, dove il rischio di estraniamento è maggiore. Ad esempio è possibile cercare agenzie specializzate in team building Milano per verificare i servizi che offrono alle aziende.

Perché fare team building?

Il team building risponde a una precisa esigenza, ovvero quella di rendere l’azienda appetibile alle migliori risorse in cerca di lavoro, favorendo, al tempo stesso, una collaborazione più proficua tra membri del team.

È stato più volte dimostrato che un clima sereno e cordiale, adibito con regole interne e prassi consolidate, permetta di beneficiare di un miglior rendimento generale. Questo significa che i lavoratori, oggi, sono interessati a essere riconosciuti non solo per il know-how che possono portare in azienda ma anche per i diritti individuali della personalità.

Come suggerito poc’anzi tra le varie attività da mettere in atto per favorire questa crescita può rivelarsi di grande aiuto l’organizzazione di momenti di team building. Queste attività servono a rinsaldare il rapporto di fiducia tra i collaboratori e, quindi, a favorire un lavoro di squadra più coeso e funzionale.

In pratica grazie alle attività di team building è possibile far emergere le capacità individuali e migliorare l’attitudine alla collaborazione reciproca, incrementando produttività ed efficienza di tutta la squadra.

Gli altri vantaggi

Fare team building serve anche a preparare le risorse alla collaborazione durante i momenti di stress o di crisi e, quindi, a potenziare la capacità collettiva ed individuale di problem solving.

In altre parole il concetto di team building non è legato a quelle che, sul mercato del lavoro, sono note come hard skills. Piuttosto queste attività sono legate alla sfera delle soft skills, definite come l’insieme di capacità caratteriali e attitudinali che qualificano le persone a livello individuale e relazionale.

Un ulteriore vantaggio del fare team building risiede nella possibilità di anticipare situazioni problematiche, dando la possibilità a tutti i membri della squadra di esprimersi circa perplessità, dubbi o particolari richieste.

Dare voce a tutti i membri di una squadra significa anche permettere a chi è più restio alla condivisione di emergere su personalità forti e dominante, generalmente note come team leader.

Ci sono solo ottime ragioni per iniziare

L’attività di team building può essere ripetuta nel tempo ed è svincolata da norme o criteri standard universalmente validi. L’unica accortezza che richiede è quella di affidarsi a un esperto che valuterà le migliori attività da organizzare in base al team di lavoro e come sono distribuite le responsabilità tra i vari membri della squadra.