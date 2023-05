Teo Teocoli venerdì 12 maggio a Sacile

Teo Teocoli è a un passo dal fare segnare il tutto esaurito in prevendita con il suo spettacolo antologico Tutto Teo che arriverà in Friuli Venezia Giulia per una sola data venerdì 12 maggio. Il comico, cantante e presentatore, accompagnato dalla Doctor Beat band, sarà ospite del Teatro Zancanaro di Sacile per una serata presentata fuori abbonamento dal Circuito ERT e dal Comune di Sacile. Lo show avrà inizio alle ore 21.

In Tutto Teo, Teocoli ripercorre le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera. L’eclettico artista darà vita ai personaggi che lo hanno reso famoso: dagli esilaranti protagonisti di Mai Dire Gol come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano.

Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore verrà trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret.

Teo Teocoli inizia la carriera come cabarettista allo storico locale Derby di Milano, tempio della comicità e fucina negli anni di molti nomi e volti noti dello spettacolo. Al Derby calca il palcoscenico insieme a Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Diego Abatantuono, Massimo Boldi ed entra a far parte del Clan di Adriano Celentano.

Milanese e milanista, irriducibile e sfegatato tifoso rossonero, con la Gialappa’s Band lancia

nel 1992 la popolarissima trasmissione tv Mai Dire Gol. Tra i suoi personaggi più amati spiccano Felice Caccamo, Gianduia Vettorello e Peo Pericoli.

In teatro porta in tournée con successo gli spettacoli Sono tornato normale show, Teo Teocoli Show e questo Tutto Teo che, con nuovi monologhi e personaggi, segna il suo ritorno sulpalcoscenico a distanza di qualche anno dalle ultime apparizioni.

Gli ultimi biglietti disponibili saranno in vendita al Teatro Zancanaro da oggi – lunedì – fino a giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e venerdì, giorno della rappresentazione, dalle 15.30. Info su ertfvg.it e contattando il Teatro Zancanaro (0434 780623 | [email protected]).

Foto: ANGELO TRANI