Terminal accende il Parco Moretti: circo, musica e stupore

Terminal si prepara a invadere il parco Moretti di Udine con un primo fine settimana capace di mescolare circo contemporaneo, musica e laboratori. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà “Sawdust Symphony”, spettacolo firmato da Kolja Huneck, Michael Zandl e David Eisele, artisti nati tra Germania e Austria che porteranno in scena un originale incontro tra falegnameria e circo contemporaneo. Sul main stage (gratuito senza prenotazione), sabato 13 giugno alle 21 e domenica 14 giugno alle 20, il pubblico verrà trascinato dentro un universo fatto di legno fresco, strumenti, segatura e costruzioni improbabili, dove il gesto artigianale diventerà linguaggio scenico. Lo spettacolo esplora il desiderio umano di creare: il processo che va dall’idea alla realizzazione, la tragedia del lavoro e il rapporto tra strumenti e esseri umani. Personaggi ossessionati scoprono e modificano il loro spazio e se stessi, trasportando lo spettatore in un’esperienza fai-da-te unica. Un intenso dialogo tra soddisfazione, frustrazione e odore di benzina.

VENERDÌ 12 GIUGNO – Il festival prenderà il via già venerdì 12 giugno con una serata inaugurale che farà subito respirare l’energia di Terminal. Ad aprire il programma, alle 20, saranno i giovani artisti di Circo all’inCirca con “A la carte” nel quale porteranno sotto il tendone (gratis fino a esaurimento posti) tutta la forza creativa delle nuove generazioni del circo contemporaneoaccompagnate da Davide Visintini, Sarah Ferretti e Simone Di Biagio. La serata proseguirà poi sul main stage (gratuito) con “Queen of Saba”, pronte a inaugurare il festival con la loro carica musicale e performativa, trasformando il parco in uno spazio aperto all’incontro e alla festa.

SABATO 13 GIUGNO – Sabato 13 giugno il parco Moretti si animerà fin dalla mattina con attività diffuse dedicate alla creatività, alla partecipazione e alla sostenibilità. Tra laboratori, installazioni e momenti condivisi, il pubblico potrà attraversare il festival vivendo esperienze differenti lungo tutta la giornata. Accanto agli “Acrobati digitali” e al laboratorio creativo “Far fiorire i ritagli”, il parco ospiterà anche il mercatino solidale “Pan & Gaban”, mentre nel pomeriggio sarà possibile personalizzare una maglia del festival con la termopressa guidata da Matteo Carli e lasciarsi coinvolgere da “I colori del parco”, esperienza a cura di Slow Food del Friuli APS.

La giornata entrerà poi nel vivo, alle 18.30, con “Lone” dell’artista olandese Luuk Brantjes, spettacolo acrobatico (gratuito senza prenotazione) capace di fondere forza fisica, ironia e stupore, seguito, alle 19.30, dall’esibizione della FLIC Scuola di Circo con “Punti di partenza”, un progetto sostenuto da “SIAE, per chi crea” che coinvolge anche altre realtà italiane partner: Dinamico Festival, il festival Muja Buskers e la FLIC di Torino. Il cuore della serata sarà quindi affidato a “Sawdust Symphony”, prima di lasciare spazio al dj set di Milacu, alle 22, che accompagnerà il pubblico nella notte del festival.

DOMENICA 14 GIUGNO – Domenica 14 giugno Terminal continuerà a trasformare il Parco Moretti in uno spazio da vivere lentamente, tra relax, movimento e spettacolo dal vivo. La giornata inizierà con “Silent reading”, momento dedicato alla lettura condivisa immersa nel verde, per poi proseguire nel pomeriggio con il laboratorio coreografico curato da Kal? teatro insieme a Luana Pignato e Manuel Marrese. Accanto a questo, il pubblico potrà partecipare ai laboratori di frisbee “Dischi volanti”, pensati sia per bambini che per adulti, in un continuo dialogo tra gioco, sport e socialità. In serata torneranno le acrobazie poetiche di Luuk Brantjes con “Lone” (alle 18 gratuito e senza prenotazione) e l’energia degli allievi della FLIC Scuola di Circo (alle 19 gratuito fino a esaurimento posti), prima del secondo appuntamento con “Sawdust Symphony” (alle 20), pronto ancora una volta a conquistare il main stage con il suo originale immaginario fatto di legno, costruzione e circo contemporaneo. A chiudere il primo fine settimana del festival sarà infine Scutigera in concerto, alle 21.

UNA FORNITA AREA FOOD – Durante tutti i weekend di Terminal, ad accompagnare spettacoli, concerti e laboratori ci sarà infatti una ricca area food pensata per tutti i gusti. Il servizio bar sarà curato da Cas*Aupa, mentre l’offerta gastronomica vedrà protagonisti Fast Mood, Gustâment, Cubebe e Osteria Senza Nome. Un’occasione per fermarsi, condividere un momento di convivialità e godersi appieno l’atmosfera del festival.

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione. Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 10 euro; under 30, 8 euro). I biglietti per gli spettacoli in tendone potranno essere acquistati online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo), evitando così code, oppureall’infopoint presente nel parco, dal lunedì al giovedìun’ora prima dell’inizio dello spettacolo, da venerdì a domenica dalle 18 alle 21.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.30; lunedì e martedì dalle 16 alle 21;

mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 23.30. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2026 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli, Etxepare Euskal Institutua, Governo Basco, Outdoor Arts Italia, Artekale. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quelle nazionali “Talea” e “Italiafestival”. L’illustrazione di Terminal26 è stata realizzata da Andrea Antinori.