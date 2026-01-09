 The Cream of Clapton Band: 19 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno scritto la storia assieme a lui, condividendo decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto di tributo. Nasce proprio da qui The Cream of Clapton Band: da una super band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo.

The Cream of Clapton Band è un progetto riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton, pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali, senza imitazioni né sovrastrutture, ma attraverso la qualità dell’esecuzione e la complicità tra musicisti che parlano lo stesso linguaggio.

Il tour, che farà tappa a marzo 2026 nei principali teatri italiani, partirà il 19 marzo 2026 dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – sono in vendita da ora online su Ticketone.it, Eilo.it, sul circuito internazionale Eventim.si, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Tutte le info su www.vignapr.it

Al centro del progetto c’è Nathan East, storico bassista di Eric Clapton, al suo fianco in tour e in studio per oltre quarant’anni, figura chiave di album e performance che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con lui sul palco Steve Ferrone, batterista di riferimento per Clapton in alcune delle sue stagioni più iconiche e musicista dal curriculum straordinario, capace di coniugare potenza, eleganza e precisione. Completano la formazione Will Johns, chitarrista e cantante nonché nipote di Eric Clapton, interprete diretto e consapevole di questo repertorio, e Noah East, tastierista e figlio di Nathan East, che porta nel progetto uno sguardo contemporaneo e una naturale continuità generazionale.

Il repertorio attraversa l’intera carriera di Clapton, dai brani che hanno segnato la storia del blues e del rock a pagine più intime e meno frequentate, con riferimenti a momenti fondamentali come 24 Nights e Unplugged. Ogni concerto è costruito per valorizzare l’ascolto, la dinamica e l’interazione sul palco, in un contesto teatrale ideale per coglierne ogni sfumatura.

Dopo il successo internazionale, The Cream of Clapton Band arriva in Italia per una serie di appuntamenti esclusivi nei principali teatri, offrendo al pubblico un’occasione rara di ascoltare questo repertorio attraverso chi lo ha vissuto e costruito in prima persona.

THE CREAM OF CLAPTON BAND

GIOVEDÌ 19 MARZO 2026, ore 21:00

Platea gold € 43,00 + dp

Platea numerata € 39,00 + dp

Prima galleria € 34,00 + dp

Seconda galleria € 28,00 + dp

Terza galleria € 26,00 + dp

