The Groove Factory festeggia 15 anni al Teatro Nuovo di Udine

The Groove Factory festeggia tre lustri di attività. La scuola di musica moderna con sede a Martignacco fondata e diretta da Stefano Palaferri e Alessio Turchetti, lo fa con una serata aperta liberamente al pubblico giovedì 15 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21.

Due ore di musica e aneddoti con varie band formate da allievi e insegnanti presenti e passati della The Groove Factory, per ripercorrere assieme i 15 anni di attività. Uno show, condotto da Linda Fiore di Radio Gioconda, con tanti ospiti dal vivo, ma anche contributi video di chi ha percorso un pezzo di cammino assieme alla scuola di musica. Saliranno sul palco del Teatro Nuovo il trombettista di Marco Mengoni Francesco Minutello, il pianista Rudy Fantin, il cantante Michele Poletto, la scuola di danza Ceron, il coro Vocinvolo, la giovanissima band Flames.

«Siamo felicissimi di ritornare al Teatro Giovanni da Udine – dichiarano i titolari della The Groove Factory Stefano Palaferri e Alessio Turchetti – come per la precedente tappa dei dieci anni, è un luogo magico che ci riempie di carica. Anche questa volta abbiamo voluto sul palco con noi alcuni degli allievi e degli insegnanti della scuola ma anche ex allievi ed ex insegnanti. Il legame che c’è tra noi rimane sempre anche se non ci si vede nelle aule della scuola. Siamo arrivati a questo punto grazie al supporto delle nostre famiglie e grazie all’alchimia che c’è con i nostri collaboratori. Abbiamo passato anni difficili e non è stato facile arrivare qui, qualche ferita ce l’abbiamo, ma non molliamo e vogliamo continuare a dare sempre il meglio.

Stiamo continuando a lavorare sul fatto che ormai la The Groove Factory non è più solo una scuola di musica ma è un luogo dove le persone possono trovare a 360° dei servizi per il mondo dello spettacolo: dalla formazione, alla produzione alla realizzazione. Siamo quindi pieni di energia, stimoli e obiettivi nuovi…già guardiamo ai prossimi 5-10 anni».