THE KOLORS in concerto a Lignano Sabbiadoro il 13 agosto

Il Lignano Sunset Festival si arricchisce di tre nuovi spettacoli che emozioneranno il pubblico del centro balneare durante il prossimo mese di agosto. Grande ritorno in regione è quello dei The Kolors, protagonisti indiscussi del pop italiano, capaci di inanellare una dopo l’altra hit di successo tutte da ballare e cantare. Stash e compagni saranno quindi sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro giovedì 13 agosto (ore 21.00). I biglietti per il concerto sono già acquistabili sul circuito Ticketone. Spettacolo dedicato al pubblico giovane e giovanissimo è invece quello in programma sabato 29 agosto, quando le atmosfere e le hit degli idoli koreani coloreranno l’Arena Alpe Adria nello spettacolo K-Pop Tribute. Domenica 30 agosto sarà invece la volta di un artista immortale, il compianto Michael Jackson, nello spettacolo tributo Legend The Show Michael Jackson Experience in Orchestra, che vedrà protagonista lo straordinario impersonator Wendel Gama nei panni del re del pop. I biglietti per gli spettacoli del 29 e 30 agosto saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 15.00 di martedì 12 maggio. Info su www.azalea.it.

Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Rolling Stones”, i The Kolors hanno annunciato il “THE KOLORS LIVE 2026”, il tour che li vedrà protagonisti sui palchi dell’estate segnando il ritorno della band alla dimensione live. Il nuovo singolo è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. The Kolors sono una band pop-rock italiana formata da Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli. Il gruppo raggiunge il grande successo nel 2015 vincendo il talent show Amici di Maria De Filippi con il singolo Everytime, diventato una delle hit dell’estate italiana. Negli anni la band ha consolidato la propria identità musicale mescolando pop, funk ed elettronica con sonorità internazionali e uno stile energico e immediatamente riconoscibile. Con numerosi successi radiofonici e partecipazioni al Festival di Sanremo, i The Kolors si sono affermati come una delle realtà più popolari del panorama pop italiano contemporaneo.

K-Pop Tribute all’Arena Alpe Adria promette di essere uno spettacolo travolgente che fonde l’universo del K-pop con un’epica avventura fantasy, tra coreografie spettacolari e scenografie immersive. Azione, emozioni e performance ad alta energia caratterizzeranno uno show unico nel suo genere.

Ci sono artisti che non appartengono a un’epoca, ma a tutte. Michael Jackson torna al centro della scena con Legend The Show, uno spettacolo che non si limita a omaggiare una leggenda: la rimette in movimento, davanti agli occhi del pubblico. Ogni brano diventa un’esplosione di energia tra live band, orchestra, corpo di ballo e una messa in scena imponente, costruita per restituire tutta la forza visionaria del Re del Pop. In un momento in cui l’eredità di Michael Jackson torna più viva che mai, questo show accende ricordi, emoziona chi c’era e conquista chi lo scopre oggi. Perché certe icone non passano: cambiano forma, si rinnovano… e continuano a far battere il tempo a intere generazioni.

Il Lignano Sunset Festival è organizzato da Zenit srl in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 15.00 di martedì 12 maggio. Info e programma su www.azalea.it .