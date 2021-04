The Nest – L’inganno (2021): Trailer Italiano del film con Jude Law e Carrie Coon

Guarda il Trailer Italiano del film The Nest – L’inganno, con Jude Law e Carrie Coon

Diretto da: Sean Durkin

Cast: Jude Law, Carrie Coon, Anne Reid, Charlie Shotwell, Adeel Akhtar, Tattiawna Jones, Oona Roche e Michael Culkin

The Nest – L’inganno in uscita direttamente sulle principali piattaforme streaming dal 14 maggio 2021.

Nel 1986 a Londra il settore finanziario è pronto a cambiare per sempre grazie agli effetti del Big Bang. Per Rory (Jude Law), ex broker sempre alla ricerca dell’affare e abituato a vivere al di sopra delle proprie possibilità, è un’occasione da non perdere. Rory convince la moglie Allison (Carrie Coon) e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New York per trasferirsi a Londra in una sontuosa tenuta in campagna, dove anche Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un maneggio. Una situazione apparentemente perfetta ma soggetta a cambiamenti che fanno venire a galla menzogne e scomode verità su Rory, su Allison, sulla loro relazione, su chi siamo davvero e cosa siamo disposti a fare e a sacrificare pur di raggiungere i nostri obiettivi…

