THE ZEN CIRCUS domenica 25 giugno a Villa Manin Estate

Sta prendendo sempre più forma il cartellone di “Concerti nel Parco” all’interno della rassegna Villa Manin Estate 2023. Dopo gli annunci di Daniel Norgren, Jeremiah Fraites dei Lumineers e i Black Country, New Road, tre vere chicche internazionali, oggi tocca a una delle band più amate della scena alternativa italiana, The Zen Circus, che daranno il via a questi appuntamenti domenica 25 giugno (inizio ore 18:30). I biglietti, al prezzo simbolico di 5 euro + dp, saranno disponibili da venerdì 12 maggio, online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I loro concerti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ha deciso di programmare un’altra piccola serie di date prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.

Anche il Parco di Villa Manin ospiterà quest’ultimo giro di giostra nel Circo Zen e quella in FVG, oltre ad essere l’unica tappa del nordest sarà sicuramente anche quella più speciale: la band infatti si esibirà in un set busking, senza barriere con il pubblico, come ai loro esordi.

In venti anni di carriera gli Zen Circus si sono costruiti una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani, grazie ad un’incessante attività live, urgente e di qualità, confermandosi come una certezza del rock italiano, premiati nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e festival del paese.

Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” del 2022, hanno pubblicato il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia e centinaia di concerti, migliaia di km macinati, sudore ed energia trascinante sul palco; due decenni di intensa attività suggellati dalla partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori che è divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, entrando nelle Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani.

“Concerti nel Parco” negli anni è diventato un appuntamento fisso di Villa Manin Estate, la rassegna ideata dall’Erpac FVG e promossa in collaborazione con Vigna PR – pensato per animare e far riscoprire anche la parte più naturalistica della storica residenza doganale e per offrire opportunità di incontro e svago, attraverso proposte musicali alternative e ricercate.