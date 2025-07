Thirty Seconds To Mars. Le foto del concerto a Gorizia!

Un nuovo live di GO! 2025, per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura, ha infiammato Gorizia nella serata di giovedì 3 luglio: i Thirty Seconds To Mars hanno calcato il palco della città transfrontaliera, portando in scena alcuni dei loro brani più famosi, davanti a oltre 7.700 presenze: “Up in the air”, “Kings & Queens” e “Hurricane” sono alcuni dei pezzi che hanno intrattenuto il pubblico in una serata indimenticabile. I live per la Capitale Europea della Cultura 2025 proseguono il 9 luglio con Sting, a Vila Manin (Codroipo – UD), nel cartellone GO! 2025&Friends, il programma di eventi che coinvolge tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

Foto: Simone Di Luca